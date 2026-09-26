Клиенты Ощадбанка сталкиваются с блокировкой пенсионных карт из-за финмониторинга и судебных арестов. В банке объяснили, сколько длится разблокировка и какую сумму разрешено снять в 2026 году.

Пенсионные выплаты в Украине порой сталкиваются с неожиданными препятствиями — на этот раз речь о блокировке пенсионных карт Ощадбанка, которая озадачила клиентов. Банк официально разъяснил, сколько длится разблокировка арестованного счета и какую сумму разрешено снять с такой карты в 2026 году.

Поводом стали жалобы клиентов на то, что финмониторинг или судебный исполнитель «замораживают» пенсионный счет, а доступа к деньгам приходится ждать неопределенно долго. Одна женщина пожаловалась, что исполнитель направил согласие на частичную разблокировку через автоматизированную систему исполнительных производств, однако денег она так и не дождалась.

Почему блокируют именно пенсионные карты

Причина проста: пенсионные карты не имеют отдельного «спецстатуса» в банковской системе. Для разблокировки части средств нужно отдельное поступление постановления от исполнительной службы — так же, как и для любых других клиентов. Автоматически система обрабатывает только определение текущего счета, что обычно занимает один рабочий день.

В самом банке признали: срок разблокировки может затягиваться, когда одновременно поступает много исполнительных производств. «Все полученные исполнительные производства обрабатываются банком в порядке очереди их поступления. Обычно обработка постановлений происходит в течение одного дня, но если таких производств много, то время обработки несколько больше», — пояснили в Ощадбанке.

Сколько денег разрешено снять с арестованного счета

Законодательство устанавливает четкие пределы суммы, доступной к снятию. В 2026 году владельцы пенсионных карт Ощадбанка могут рассчитывать на сумму в размере двух минимальных зарплат. Минимальная зарплата в этом году составляет 8 647 гривен, поэтому предельный лимит снятия с арестованного счета — 17 294 гривни.

Это означает: даже если счет заблокирован или арестован, клиент вправе снять наличные в пределах этой суммы, как только поступит соответствующее постановление от исполнителя. После определения текущего счета клиент получает SMS о возможности забрать деньги в кассе.

Стоит помнить, что под обязательный финансовый контроль попадают операции от 400 000 гривен, а если клиент не может подтвердить происхождение средств — порог снижается до 30 000 гривен. Контроль ведется на двух уровнях: первичном (сами банки и нотариусы) и государственном, за который отвечает Государственная служба финансового мониторинга.

Что делать, если ваш счет заблокировали

В банке советуют клиентам, которые хотят проверить статус своего дела, написать менеджеру в личные сообщения, указав ФИО и номер телефона для проверки информации. Обычно ответ и обработка занимают около одного рабочего дня, но при большом количестве производств время может возрасти.

Юристы подчеркивают: не стоит игнорировать запросы банка по финмониторингу и не пытаться просто «сбежать» в другой банк — это лишь затянет процесс. Лучше подготовить детальный ответ по сути операции, чтобы подтвердить законное происхождение средств и как можно быстрее восстановить доступ к пенсионным выплатам.

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