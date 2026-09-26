Риски дефицита продуктов в Киевской области выросли после ночной атаки РФ, когда пострадал один из гипермаркетов сети «Ашан». В Минагрополитики при этом заверяют, что базовым продовольствием Украина обеспечена полностью.

Риски дефицита продуктов в Киевской области снова напомнили о себе после того, как в ночь на 26 сентября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками.

В результате вражеской атаки повреждения получил магазин «Ашан Беличи» в торговом центре Lavina Mall. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сегодня ночью во время вражеской атаки пострадал наш Auchan Беличи. К счастью, никто не пострадал», — говорится в сообщении ритейлера. Магазин временно не будет работать — до завершения оценки его состояния и проведения необходимых восстановительных работ.

Какими продуктами Украина обеспечена полностью

В целом этой ночью российские войска атаковали Украину 173 ударными дронами, пуски производились с семи направлений. Большинство вражеских целей удалось сбить силам ПВО.

На фоне таких событий в Минагрополитики объяснили, грозит ли стране реальный дефицит продовольствия. По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, ситуация с базовой продовольственной корзиной полностью контролируемая.

Хлебом и мукой Украина обеспечена на 100%. При внутреннем потреблении около 6 млн тонн (из которых на продовольственные нужды идёт 3–3,5 млн тонн) страна выращивает более 24 млн тонн пшеницы. Круп производят в разы больше, чем нужно для внутреннего рынка. Подсолнечного масла изготовляют примерно в 10 раз больше, чем потребляет население. Не хватает также и сахара, овощей борщевого набора, молочной продукции, яиц и мяса птицы — этого всего достаточно.

Где возможен дефицит товаров

Вместе с тем министр отметил, что потенциальные логистические риски и проблемы с реализацией касаются прежде всего товаров с коротким сроком хранения. Наиболее вероятно возникновение дефицита именно овощей и фруктов, ведь они требуют быстрой реализации и объёмны для транспортировки.

Частично эти риски касаются свежей и охлаждённой продукции на льду — в частности, свежего мяса и рыбы. Отдельные товары могут временно исчезать с полок из-за проблем с доставкой после атак РФ на склады украинских и иностранных компаний.

Рис приходится импортировать из-за ограничений для его выращивания в Украине. Соль также остаётся импортным товаром, поскольку основные месторождения «Артёмсоли» находятся на временно оккупированной территории.

Что делать потребителям

Эксперты советуют не скупать продукты про запас: базового продовольствия хватает, а временные перебои с фруктами, овощами и охлаждённым мясом и рыбой носят локальный и краткосрочный характер.

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