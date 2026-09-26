Полномасштабная война против Украины все сильнее бьет по кошелькам самих россиян. Сравнение магазинных чеков за несколько лет показало, что часть продуктов подорожала более чем на три четверти.

Подорожание продуктов все сильнее бьет по России — полномасштабная война, развязанная Кремлем против Украины, оборачивается стремительным ростом цен на полках российских магазинов. Об этом сообщает издание «Эксперт», сравнившее магазинные чеки за несколько лет.

Больнее всего для рядовых россиян подорожали базовые продукты, без которых невозможно представить повседневный рацион. Согласно сравнению чеков, говядина прибавила в цене сразу 76%, а кофе взлетел на 81%. Это одни из самых больших скачков среди продовольственных товаров за весь период войны.

Рост цен объясняется несколькими факторами сразу. Во-первых, оборонные расходы и милитаризация экономики раскручивают инфляционную спираль внутри страны-агрессора. Во-вторых, санкции западных стран усложнили импорт, из-за чего импортные товары вроде кофе дорожают особенно резко.

Что подорожало больше всего

Кофе — импортный продукт, который Россия почти полностью завозит из-за рубежа, поэтому его цена реагирует на девальвацию рубля и логистические проблемы еще быстрее, чем местные товары. Говядина же дорожает из-за роста расходов на корма, топливо и заработную плату в аграрном секторе, куда одновременно оттягивают рабочие руки из-за мобилизации.

Подобная динамика демонстрирует, что «цена войны» для самих россиян постоянно растет. Правительство РФ пытается сдерживать цены административными методами, однако сравнение реальных чеков показывает: продукты дорожают значительно быстрее официальных показателей инфляции, которые публикует местная статистика.

Что это значит

Для украинцев эта новость — очередное напоминание, что агрессия дорого обходится прежде всего стране-захватчику. Экономические проблемы России, вызванные ее же войной против Украины, с каждым месяцем становятся все заметнее для рядовых граждан РФ.

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