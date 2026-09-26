Яйца уже стоят по 72 гривны за десяток, а курятина, вопреки ожиданиям, дорожает. Аналитик аграрного рынка объяснил, как изменятся цены на продукты до конца 2026 года.

Цены на продукты в Украине до конца года будут меняться по-разному — одни категории будут дорожать, другие дешеветь. Причем курятина, вопреки ожиданиям потребителей, не подешевеет, хотя еще недавно ее стоимость снижалась.

За январь–август 2026 года продукты в Украине в целом подорожали на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впрочем, в августе цены даже немного снизились — на 1,3% — благодаря сезонному удешевлению овощей и фруктов.

Такие цифры приводит руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка. По его словам, сильнее всего в августе упали в цене именно сезонные продукты: овощи подешевели на 18,3%, а фрукты — на 12% (по данным госстатистики).

Яйца, мясо и молочка будут дорожать

В то же время уже сейчас начали дорожать мясо, молочная продукция, яйца и отдельные категории бакалеи. Аналитик подчеркнул: единого тренда на подорожание всех продуктов нет, ситуация остается разнонаправленной в зависимости от категории товара.

«В августе овощи и фрукты заметно дешевели на фоне активного поступления нового урожая. В то же время уже начинают дорожать мясо, молочная продукция, яйца и отдельные категории бакалеи. До конца года ситуация будет оставаться разнонаправленной в зависимости от категории», — пояснил Максим Гопка.

Итак, до конца 2026 года украинцам стоит ориентироваться на такие тенденции: мясо, молочная продукция и яйца — подорожание; отдельные категории бакалеи — постепенный рост цен; сезонные овощи и фрукты — удешевление благодаря новому урожаю.

Курятина дорожает, несмотря на падение весной

Отдельно стоит обратить внимание на мясо птицы. Весной 2026 года курятина действительно дешевела на фоне снижения спроса и более дешевых кормов, однако ближе к осени тренд развернулся. Теперь аналитики прогнозируют ее постепенное подорожание до конца года вместе с другими мясными продуктами.

На стоимость продуктов традиционно влияют сразу несколько факторов: энергетическая ситуация, курс валют, сезонность и логистические расходы. Мясная и молочная отрасли особенно чувствительны к перебоям со светом, ведь производство и хранение этой продукции требуют непрерывного температурного режима.

Что будет с овощами зимой

Овощной и фруктовый сегмент традиционно реагирует на поступление нового урожая снижением цен, поэтому во второй половине года потребители получают временное облегчение именно в этой категории корзины. Однако уже к зиме ситуация может снова измениться: запасы качественной продукции постепенно исчерпываются, а доля более дорогого импорта растет.

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