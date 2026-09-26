Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 27 сентября по 3 октября обещает спокойную и сухую погоду — днём столбики термометров будут держаться от +16° до +19°, а осадков синоптики не прогнозируют.

предыдущий недельный прогноз погоды для Киевщины обещал резкие перепады, однако новая неделя с 27 сентября по 3 октября принесёт жителям области более спокойную и стабильную погоду без резких колебаний температуры.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днём температура воздуха в Киевской области в течение недели будет колебаться в пределах от +16° до +19°, а ночью — от +8° до +10°.

В воскресенье, 27 сентября, воздух прогреется до +19° днём, а ночью охладится до +9°. Небо останется малооблачным, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 28 сентября, синоптики ожидают такую же дневную температуру — +19°, тогда как ночью столбики термометров опустятся до +10°. Облачность незначительная, дождя не будет.

Во вторник, 29 сентября, температура днём удержится на отметке +19°, ночью — +10°. Небо останется малооблачным, без осадков.

В среду, 30 сентября, воздух прогреется немного меньше — до +18° днём, а ночью охладится до +9°. Облачность небольшая, осадков не прогнозируется.

В четверг, 1 октября, дневная температура останется на уровне +18°, ночная — +9°. Небо малооблачное, дождя синоптики не обещают.

В пятницу, 2 октября, столбики термометров опустятся до +17° днём и до +9° ночью. Облачность незначительная, без осадков.

В субботу, 3 октября, температура снизится до +16° днём — это будет самый прохладный день недели, ночью ожидается +8°. Небо останется малооблачным, осадков не прогнозируется.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет воскресенье, 27 сентября, когда воздух прогреется до +19°, а самым прохладным — суббота, 3 октября, с дневной температурой +16°. Общий перепад температур за неделю составит лишь 3°, а осадков синоптики не прогнозируют на протяжении всего периода.

Поскольку неделя обещает быть сухой и без резких перепадов температуры, жителям Киевской области стоит воспользоваться возможностью для прогулок и завершения осенних дел на свежем воздухе. Ночью воздух охлаждается до +8°...+10°, поэтому в вечерние и утренние часы стоит одеваться теплее, особенно это касается детей и людей пожилого возраста.

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