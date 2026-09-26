Повномасштабна війна проти України дедалі сильніше б'є по гаманцях самих росіян. Порівняння магазинних чеків за кілька років виявило, що частина продуктів подорожчала більш ніж на три чверті.

Подорожчання продуктів сильно б'є по Росії дедалі відчутніше — повномасштабна війна, розв'язана Кремлем проти України, обертається стрімким зростанням цін на полицях російських магазинів. Про це повідомляє видання «Експерт», яке порівняло магазинні чеки за кілька років.

Найболючіше для пересічних росіян подорожчали базові продукти, без яких неможливо уявити щоденний раціон. Згідно з порівнянням чеків, яловичина додала в ціні відразу 76%, а кава злетіла на 81%. Це одні з найбільших стрибків серед продовольчих товарів за весь період війни.

Зростання цін пояснюється кількома факторами одразу. По-перше, оборонні витрати та мілітаризація економіки розкручують інфляційну спіраль усередині країни-агресора. По-друге, санкції західних країн ускладнили імпорт, через що імпортні товари на кшталт кави дорожчають особливо різко.

Що подорожчало найбільше

Кава — імпортний продукт, який Росія майже повністю завозить з-за кордону, тому її ціна реагує на девальвацію рубля та логістичні проблеми ще швидше, ніж місцеві товари. Яловичина ж дорожчає через зростання витрат на корми, пальне та заробітну плату в аграрному секторі, куди одночасно відтягують робочі руки через мобілізацію.

Подібна динаміка демонструє, що «цена війни» для самих росіян постійно зростає. Уряд РФ намагається стримувати ціни адміністративними методами, однак порівняння реальних чеків засвідчує: продукти дорожчають значно швидше за офіційні показники інфляції, які публікує місцева статистика.

Що це означає

Для українців ця новина — чергове нагадування, що агресія дорого обходиться насамперед країні-загарбнику. Економічні проблеми Росії, спричинені її ж війною проти України, з кожним місяцем стають дедалі помітнішими для пересічних громадян РФ.

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