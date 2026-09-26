Пенсионный фонд напомнил, что часть надбавок и повышений предусмотрена только для тех, кто не работает, — после трудоустройства право на них может исчезнуть.

Пенсия по инвалидности в Украине часто сопровождается надбавками, право на которые зависит от статуса пенсионера — и Пенсионный фонд напомнил о важном нюансе, касающемся тех, кто решил снова работать.

Пенсионный фонд Украины разъяснил: некоторые надбавки и повышения к пенсии предусмотрены законом только для неработающих получателей. Если пенсионер устраивается на работу или регистрируется как физическое лицо-предприниматель, право на такие выплаты может исчезнуть. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение ПФУ.

Важно понимать: речь идет не об отмене пенсии в целом, а лишь о тех доплатах, для которых закон прямо устанавливает конкретные условия — в частности статус неработающего лица. Сама базовая пенсия продолжает выплачиваться.

Что нужно сделать после трудоустройства

После выхода на работу пенсионер обязан самостоятельно сообщить об этом Пенсионный фонд. Если этого не сделать вовремя, образуется переплата — и излишне выплаченные средства придется возвращать.

Работает правило и в обратном направлении: после увольнения человек может снова претендовать на соответствующие надбавки, и Фонд может пересмотреть размер выплат в сторону увеличения.

Как проверить свои выплаты

Узнать, какие именно начисления начислены именно вам, можно через электронные сервисы Пенсионного фонда Украины — личный кабинет на портале ПФУ или мобильное приложение. Там отображаются все составляющие пенсии и статус получателя.

Как сообщала Politeka, после смерти пенсионера, который имел право на выплаты за особые заслуги перед Украиной, часть надбавки могут получать нетрудоспособные члены его семьи — размер зависит от их количества, от 70% до 90% надбавки.

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