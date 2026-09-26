Государство компенсирует ОСМД от 100 до 300 тысяч гривен на генераторы и системы накопления, а льготные кредиты дают до 3 млн гривен. Рассказываем, какие программы работают и как подать заявку.

Грант на энергонезависимость для многоэтажек — реальные деньги от государства на генераторы, аккумуляторы и солнечные панели, которые можно получить уже сейчас. Совладельцам многоквартирных домов доступно несколько программ финансирования — от быстрой безвозвратной выплаты до 300 тысяч гривен через «Дию» до льготных кредитов на 3 млн гривен.

Как сообщает РБК-Украина, подготовка высотки к зиме — это миллионные бюджеты. Только покупка генератора для большого дома стоит около 2,5 млн гривен, то есть ориентировочно 6 тысяч гривен с каждой квартиры. Мощная гибридная солнечная электростанция по городской программе софинансирования обходится еще дороже — до 6 млн гривен.

Сколько денег можно получить и по каким программам

Самый быстрый старт дает программа «СвитлоДим». Это разовая безвозвратная помощь из резервного фонда госбюджета, которую оформляют через приложение «Дия» на срочную закупку генераторов или систем накопления энергии — аккумуляторов и солнечных панелей. Сумма возмещения зависит от этажности дома и составляет от 100 до 300 тысяч гривен.

Второй инструмент — государственные льготные кредиты «5-7-9%» для ОСМД и ЖСК. Сумма займа может достигать 3 млн гривен на срок до трех лет. Государство компенсирует процентную ставку: в первый год она нулевая, во второй — 5%, в третий — 7%.

Кроме того, в разных городах действуют местные программы софинансирования, где из местного бюджета возмещают от 50% до 80% затрат на оборудование или гасят проценты по банковским кредитам. Например, столичное ОСМД «Сирецький Бояр» по программе «70/30» установило гибридную СЭС за 6 млн гривен: 70% оплатил город, 30% — сами жители.

Какие программы сейчас приостановлены

Государственная программа «ГринДИМ» предоставляла ОСМД безвозвратные гранты на покрытие 70% стоимости солнечных станций и тепловых насосов, средняя стоимость проекта — 1,8 млн гривен. Она уже профинансировала 250 домов, однако из-за исчерпания лимита в 100 млн гривен прием новых заявок приостановлен, и возобновление пока не планируется.

Аналогично временно приостановлен прием заявок по программам «Энергодом» (гранты 40–70% стоимости работ) и «ВидновиДИМ» (100% компенсация за счет ЕС для поврежденного жилья) — их адаптируют под регламенты Ukraine Facility.

Как подать заявку на «СвитлоДим»

Чтобы получить деньги, совладельцам не обязательно иметь ОСМД — заявку может оформить и управитель дома, но решение общего собрания с надлежащим протоколом обязательно. Программу «СвитлоДим» подают исключительно через «Дию»: нужно заполнить заявку, указать этажность дома и выбрать оборудование — генератор, аккумуляторы или солнечные панели.

Далее государство возмещает от 100 до 300 тысяч гривен в зависимости от высоты здания. Важно: средства поступают именно на срочную закупку техники, а не на любые расходы. Для более масштабных проектов можно комбинировать инструменты — например, сначала закрыть насущную потребность через «СвитлоДим», а для крупного строительства привлечь льготный кредит «5-7-9%».

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