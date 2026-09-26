Действующие цены на электроэнергию пока остаются стабильными, однако правительство и энергетические компании анализируют несколько сценариев пересмотра тарифов. Рассказываем, кого это может коснуться в первую очередь.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине снова оказались в центре внимания — в правительстве и энергетических компаниях обсуждают возможный пересмотр цен на электроэнергию для населения. Пока никакого решения не принято, однако подготовка к изменениям уже идёт.

Сегодня действующие тарифы на свет удерживаются благодаря фиксированным контрактам поставщиков и решению правительства сохранить стабильную модель ценообразования. Однако энергетический сектор признаёт: рост затрат на генерацию, потребность в восстановлении повреждённой инфраструктуры и колебания цен на международных рынках создают предпосылки для пересмотра тарифной политики.

По данным энергетического сектора, потенциальные изменения могут быть точечными и касаться прежде всего отдельных категорий потребителей. В фокусе внимания — домохозяйства, использующие электроотопление, а также потребители с высоким уровнем месячной нагрузки. Рассматривается возможность корректировки льготных лимитов или обновления механизмов компенсаций.

Энергетики подчёркивают, что тарифы на газ и свет пока остаются неизменными, а дискуссия об их возможной корректировке продолжается. Окончательные решения будут зависеть от ситуации на рынке, состояния энергосистемы и бюджетных возможностей государства.

Кто в зоне риска

Наибольшее внимание в возможных сценариях пересмотра уделяют тем, кто отапливает жильё электричеством, и домохозяйствам со значительным месячным потреблением. Для них могут пересмотреть льготные лимиты и объёмы компенсаций, однако конкретных цифр правительство пока не обнародовало.

Чиновники заверяют, что любые изменения будут поэтапными и социально сбалансированными, чтобы избежать резкого роста финансовой нагрузки на семьи. В то же время признают: энергетическая система нуждается в стабильном финансировании, что в будущем может потребовать пересмотра тарифов.

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