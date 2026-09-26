Чинні ціни на електроенергію поки що залишаються стабільними, однак уряд та енергетичні компанії аналізують кілька сценаріїв перегляду тарифів. Розповідаємо, кого це може торкнутися найперше.

Тарифи на комунальні послуги в Україні знову опинилися в центрі уваги — в уряді та енергетичних компаніях обговорюють можливий перегляд цін на електроенергію для населення. Поки що жодного рішення не ухвалено, проте підготовка до змін уже триває.

Сьогодні чинні тарифи на світло утримуються завдяки фіксованим контрактам постачальників та рішенню уряду зберегти стабільну модель ціноутворення. Однак енергетичний сектор визнає: зростання витрат на генерацію, потреба у відновленні пошкодженої інфраструктури та коливання цін на міжнародних ринках створюють передумови для перегляду тарифної політики.

За даними енергетичного сектору, потенційні зміни можуть бути точковими й стосуватися насамперед окремих категорій споживачів. У фокусі уваги — домогосподарства, які використовують електроопалення, а також споживачі з високим рівнем місячного навантаження. Розглядається можливість коригування пільгових лімітів або оновлення механізмів компенсацій.

Енергетики наголошують, що тарифи на газ і світло наразі залишаються незмінними, а дискусія про їхнє можливе коригування триває. Остаточні рішення залежатимуть від ситуації на ринку, стану енергосистеми та бюджетних можливостей держави.

Хто в зоні ризику

Найбільшу увагу в можливих сценаріях перегляду приділяють тим, хто обігріває житло електрикою, та домогосподарствам із суттєвим місячним споживанням. Для них можуть переглянути пільгові ліміти й обсяги компенсацій, однак конкретних цифр уряд поки не оприлюднював.

Посадовці запевняють, що будь-які зміни будуть поетапними та соціально збалансованими, аби уникнути різкого зростання фінансового навантаження на родини. Водночас визнають: енергетична система потребує стабільного фінансування, що в майбутньому може вимагати перегляду тарифів.

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