Неділя, 27 вересня, обіцяє бути насиченим на спілкування й побутові справи днем, тож астрологи радять розподіляти сили розумно. Прогноз на цей день оприлюднило видання Horoscope.com, і за його версією більшості знаків доведеться шукати баланс між бажанням бути в компанії та потребою відпочити.

Овен

Останніми днями Овни багато спілкувалися, відвідували зустрічі та заходи, і тепер ліміт терпіння майже вичерпано. Якщо рідні чи друзі наполягатимуть на розмовах, не бійтеся відмовити – усі розуміють, наскільки ви були зайняті. Сьогодні варто побути на самоті, відпочити вдома і відновити сили перед новим тижнем.

Телець

Якщо останнім часом ви дозволяли собі занадто багато смаколиків, самопочуття може підказати, що час зупинитися. Спробуйте переглянути пріоритети: чи справді другий шматок торта важливіший за бадьорість і енергію? Задоволення важливі для душі, але сьогодні варто памʼятати про поміркованість – і про те, що радувати себе можна й іншими способами.

Близнюки

Телефон сьогодні дзвонитиме не переставаючи – друзі й знайомі шукатимуть у вас порад та підтримки. Кажуть, що друзів багато не буває, але сьогодні ви можете відчути втому від ролі психотерапевта для всіх. Будьте терплячими й не втрачайте почуття гумору – можливо, колись саме ці люди стануть опорою для вас.

Рак

Увечері вас і вашу родину може приваблювати невелика зустріч чи посиденьки з друзями. Це буде приємний вихід у світ із близькими людьми, хоча до кінця вечора ви ймовірно втомитеся. Подбайте про себе заздалегідь: поїжте щось живильне протягом дня, щоб мати сили насолодитися теплою атмосферою ввечері.

Лев

День обіцяє забагато телефонних розмов і кілька невідкладних справ у своєму районі. Легко не буде – ймовірно завадять несподівані затримки, перекриття чи затори. Проте ваш ентузіазм і азарт допоможуть спокійно пережити те, що зазвичай дратує. Ви навіть отримаєте від процесу задоволення – тож дійте сміливо.

Діва

Останнім часом контроль над гаманцем міг послабитися, і витрати вийшли більшими, ніж плановали. Не варто панікувати – кошти пішли на хорошу справу, і ситуація тимчасова. Фінансова картина на найближчі місяці виглядає доволі перспективною, тож саме час скористатися цим сприятливим періодом з розумом.

Терези

Ваша природна товариськість сьогодні знову даватиметься відчути: запрошення на зустрічі й вечірки надходитимуть одне за одним. Утім, цього разу варто зважувати всі варіанти, а не поспішати погоджуватися на все. Відмовляти складно, бо не хочеться нічого пропустити, але оберіть найважливіше для себе, а решту відкладіть.

Скорпіон

У вас чи ваших домашніх може виникнути раптове бажання зробити генеральне прибирання, хоча насправді потреби в цьому немає. Є ризик витратити зайві сили там, де це не потрібно. Досить протерти пил, пропилососити й трохи прикрасити простір – цього буде більш ніж достатньо. Дозвольте собі розслабитися замість зайвих подвигів.

Стрілець

Забагато людей претендуватимуть сьогодні на ваш час і увагу. У деяких дійсно нагальні проблеми, іншим просто варто самим розібратися зі своїми справами. Довіртеся інтуїції, щоб відрізнити одне від іншого – допомогти всім не вийде. Якщо доведеться обирати, зверніть увагу на близьку людину, чиє прохання виглядає найважливішим.

Козеріг

Творчу роботу потрібно завершити саме сьогодні, і якщо ваша діяльність пов'язана з текстами чи проєктами, дедлайн може підганяти. Зосередитися буде непросто – рідні та друзі можуть постійно телефонувати чи писати. Найкращий вихід – знайти тихе місце, наприклад бібліотеку чи кафе, і попрацювати там без зайвих перешкод.

Водолій

У вашому районі сьогодні може відбуватися щось цікаве – ярмарок, фестиваль чи парад, що збирає натовп. Друзі запрошуватимуть приєднатися, а ви вагатиметеся з різних причин. Якщо вирішите піти – дотримуйтесь обережності, це шанс познайомитися з цікавими людьми. Якщо ж лишитеся вдома, знайдіть інший спосіб отримати задоволення від дня.

Риби

Сьогодні є ризик бути надто щедрими з грошима, хоча зазвичай ви обережні у витратах. Дух щедрості й достатку підказує ділитися з тими, кого ви цінуєте, і це природно для вас. Пізніше може виникнути тривога через витрачені суми, але панікувати не варто – заробляти гроші ви вмієте. Трохи економії згодом не завдасть шкоди, тож слухайте серце в межах розумного.