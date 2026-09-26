Держава компенсує ОСББ від 100 до 300 тисяч гривень на генератори та системи накопичення, а пільгові кредити дають до 3 млн гривень. Розповідаємо, які програми працюють і як подати заявку.

Грант на енергонезалежність для багатоповерхівок — реальні гроші від держави на генератори, акумулятори та сонячні панелі, які можна отримати вже зараз. Співвласникам багатоквартирних будинків доступно кілька програм фінансування — від швидкої безповоротної виплати до 300 тисяч гривень через «Дію» до пільгових кредитів на 3 млн гривень.

Як повідомляє РБК-Україна, підготовка висотки до зими — це мільйонні бюджети. Лише купівля генератора для великого будинку коштує близько 2,5 млн гривень, тобто орієнтовно 6 тисяч гривень з кожної квартири. Потужна гібридна сонячна електростанція за міською програмою співфінансування обходиться ще дорожче — до 6 млн гривень.

Скільки грошей можна отримати і за якими програмами

Найшвидший старт дає програма «СвітлоДім». Це одноразова безповоротна допомога з резервного фонду держбюджету, яку оформлюють через застосунок «Дія» на термінову закупівлю генераторів або систем накопичення енергії — акумуляторів і сонячних панелей. Сума відшкодування залежить від поверховості будинку і становить від 100 до 300 тисяч гривень.

Другий інструмент — державні пільгові кредити «5-7-9%» для ОСББ та ЖБК. Сума позики може сягати 3 млн гривень на строк до трьох років. Держава компенсує відсоткову ставку: у перший рік вона нульова, у другий — 5%, у третій — 7%.

Крім того, у різних містах діють місцеві програми співфінансування, де з місцевого бюджету відшкодовують від 50% до 80% витрат на обладнання або погашають відсотки за банківськими кредитами. Наприклад, столичне ОСББ «Сирецький Бояр» за програмою «70/30» встановило гібридну СЕС за 6 млн гривень: 70% сплатило місто, 30% — самі мешканці.

Які програми зараз призупинено

Державна програма «ГрінДІМ» надавала ОСББ безповоротні гранти на покриття 70% вартості сонячних станцій і теплових насосів, середня вартість проєкту — 1,8 млн гривень. Вона вже профінансувала 250 будинків, однак через вичерпання ліміту у 100 млн гривень прийом нових заявок призупинено, і поновлення поки не планується.

Аналогічно тимчасово призупинено прийом заявок за програмами «Енергодім» (гранти 40–70% вартості робіт) та «ВідновиДІМ» (100% компенсація за кошти ЄС для пошкодженого житла) — їх адаптують під регламенти Ukraine Facility.

Як подати заявку на «СвітлоДім»

Щоб отримати гроші, співвласникам не обов'язково мати ОСББ — заявку може оформити і управитель будинку, але рішення загальних зборів із належним протоколом є обов'язковим. Програму «СвітлоДім» подають виключно через «Дію»: потрібно заповнити заявку, вказати поверховість будинку та обрати обладнання — генератор, акумулятори або сонячні панелі.

Далі держава відшкодовує від 100 до 300 тисяч гривень залежно від висоти будівлі. Важливо: кошти надходять саме на термінову закупівлю техніки, а не на будь-які витрати. Для масштабніших проєктів можна комбінувати інструменти — наприклад, спершу закрити нагальну потребу через «СвітлоДім», а для великого будівництва залучити пільговий кредит «5-7-9%».

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