Літера і цифра на шкаралупі розкривають термін зберігання та вагу яйця. Розібралися, як читати маркування С1 і скільки десяток коштує в різних мережах.

Ціни на яйця в супермаркетах України цього року помітно змінилися — влітку продукт суттєво подешевшав, а восени знову почав дорожчати. Тож саме час розібратися, що означає маркування С1 на шкаралупі і за якими критеріями обирати яйця на прилавку, а не орієнтуватися лише на ціну чи колір.

Маркування на кожній упаковці яєць складається лише з двох символів, але за ними ховається важлива інформація про свіжість і розмір продукту. Розшифрувати ці позначення просто, якщо знати систему, яку пояснює ZAXID.NET.

Що означають літери та цифри на яйцях

Перша літера в маркуванні характеризує термін зберігання яєць. Літера С позначає столове яйце, яке зберігається до 25 діб. Літера Д — це дієтичне яйце, яке можна зберігати максимум 7 діб.

Далі йде цифра або інший символ, що визначає вагову категорію. Це можуть бути цифри 1, 2, 3 або літери В та О. Яйця С1 належать до першої категорії і важать до 65 грамів. Яйця С2 — це друга категорія вагою 45–54,8 грама, а С3 — третя категорія вагою 35–45 грамів.

Позначення СВ означає вищу категорію — такі яйця важать від 75 грамів. А С0 відповідає добірним яйцям вагою 65–75 грамів. Логіка проста: перша літера відповідає за термін придатності, друга — за вагу яйця в упаковці.

Скільки коштують яйця С1 у супермаркетах

Індекс споживчих цін на курячі яйця у вересні 2026 року склав 119,62%. Порівняно із серпнем середні ціни зросли на 19,62%. Для порівняння, у серпні цей індекс щодо липня складав 98,40%.

Ціни на десяток яєць С1 у різних мережах коливаються так:

Варус — 39,90–89,90 грн (найдешевше);

Ашан — 58–99,60 грн;

Фоззі — 59,90–110,99 грн;

Епіцентр — 62–99,90 грн (найдорожче);

Фора — 72,90–82,90 грн;

Мегамаркет — 75,80–107,50 грн;

Сільпо — 77,16–108,90 грн;

Метро — 81–89 грн.

Найдешевше яйця С1 можна придбати у Варусі, а найдорожче — в Епіцентрі. У серпні десяток яєць категорії С1 у супермаркетах у середньому коштував близько 59 гривень.

Навіщо звертати увагу на маркування

Дієтичні яйця з позначкою «Д» зберігаються значно коротше за столові, тож їх варто використати найближчим часом після покупки. Столові яйця категорії «С» натомість можна зберігати довше, що зручно для тих, хто робить закупки про запас.

Вагова категорія має практичне значення і для кулінарії: для випічки за рецептом часто важлива саме маса яйця, адже надто дрібні чи надто великі яйця можуть вплинути на консистенцію тіста. Тому досвідчені господині перед покупкою десятка звертають увагу не лише на дату виробництва, а й на літерно-цифровий код на шкаралупі.

Як повідомляє Інформатор, виробництво яєць в Україні зростає — за січень–липень підприємства наростили випуск на 26,5% порівняно з минулим роком, тоді як домашні господарства навпаки скоротили виробництво.

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