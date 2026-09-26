Буква и цифра на скорлупе раскрывают срок хранения и вес яйца. Разобрались, как читать маркировку С1 и сколько десяток стоит в разных сетях.

Цены на яйца в супермаркетах Украины в этом году заметно изменились — летом продукт существенно подешевел, а осенью снова начал дорожать. Поэтому самое время разобраться, что означает маркировка С1 на скорлупе и по каким критериям выбирать яйца на прилавке, а не ориентироваться только на цену или цвет.

Маркировка на каждой упаковке яиц состоит всего из двух символов, но за ними скрывается важная информация о свежести и размере продукта. Расшифровать эти обозначения просто, если знать систему, которую объясняет ZAXID.NET.

Что означают буквы и цифры на яйцах

Первая буква в маркировке характеризует срок хранения яиц. Буква С обозначает столовое яйцо, которое хранится до 25 суток. Буква Д — это диетическое яйцо, которое можно хранить максимум 7 суток.

Далее идет цифра или другой символ, определяющий весовую категорию. Это могут быть цифры 1, 2, 3 или буквы В и О. Яйца С1 относятся к первой категории и весят до 65 граммов. Яйца С2 — это вторая категория весом 45–54,8 грамма, а С3 — третья категория весом 35–45 граммов.

Обозначение СВ означает высшую категорию — такие яйца весят от 75 граммов. А С0 соответствует отборным яйцам весом 65–75 граммов. Логика проста: первая буква отвечает за срок годности, вторая — за вес яйца в упаковке.

Сколько стоят яйца С1 в супермаркетах

Индекс потребительских цен на куриные яйца в сентябре 2026 года составил 119,62%. По сравнению с августом средние цены выросли на 19,62%. Для сравнения, в августе этот индекс относительно июля составлял 98,40%.

Цены на десяток яиц С1 в разных сетях колеблются так:

Варус — 39,90–89,90 грн (дешевле всего);

Ашан — 58–99,60 грн;

Фоззи — 59,90–110,99 грн;

Эпицентр — 62–99,90 грн (дороже всего);

Фора — 72,90–82,90 грн;

Мегамаркет — 75,80–107,50 грн;

Сильпо — 77,16–108,90 грн;

Метро — 81–89 грн.

Дешевле всего яйца С1 можно купить в Варусе, а дороже всего — в Эпицентре. В августе десяток яиц категории С1 в супермаркетах в среднем стоил около 59 гривен.

Зачем обращать внимание на маркировку

Диетические яйца с пометкой «Д» хранятся значительно короче столовых, поэтому их стоит использовать в ближайшее время после покупки. Столовые яйца категории «С» можно хранить дольше, что удобно для тех, кто делает закупки впрок.

Весовая категория имеет практическое значение и для кулинарии: для выпечки по рецепту часто важна именно масса яйца, ведь слишком мелкие или слишком крупные яйца могут повлиять на консистенцию теста. Поэтому опытные хозяйки перед покупкой десятка обращают внимание не только на дату производства, но и на буквенно-цифровой код на скорлупе.

Как сообщает Информатор, производство яиц в Украине растет — за январь–июль предприятия нарастили выпуск на 26,5% по сравнению с прошлым годом, тогда как домашние хозяйства наоборот сократили производство.

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