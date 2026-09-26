В 2026 году государство оплачивает полный курс санаторно-курортного лечения для людей, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Предельная стоимость путевки — 18 036 гривен на 18 дней, но одного статуса ветерана или пенсионера недостаточно.

Государственная поддержка защитников и новые финансовые инструменты для военных всё шире охватывают и сферу здоровья — в 2026 году часть украинцев может пройти санаторно-курортное лечение полностью за счет государства. Речь о тех, кто лишился личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ.

Программа предусматривает оплату полного курса льготного санаторного лечения. Предельная стоимость путевки на 2026 год — 18 036 гривен, а курс рассчитан на 18 календарных дней. Один койко-день при этом стоит не более 1 002 гривен. Об этом пишет Новини.LIVE.

Кто имеет право на бесплатную путевку

Льгота предусмотрена для лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. К этой категории относятся и военнослужащие и ветераны, находившиеся в плену или местах лишения свободы, а также освобожденные оттуда пенсионеры.

Важно: обычный статус пенсионера по возрасту или по выслуге лет сам по себе права на бесплатную путевку не дает. Решающим является именно документально подтвержденный факт лишения личной свободы из-за войны. Если стоимость услуг санатория ниже установленного государством лимита, оплата осуществляется по фактической стоимости, а дополнительные услуги, заказанные сверх программы, человек оплачивает за свой счет.

Какие документы нужны

Для оформления путевки необходимо обратиться в орган социальной защиты населения, соответствующий орган местного самоуправления или ЦНАП по месту жительства. В основном понадобятся:

заявление на получение санаторно-курортного лечения;

документ, подтверждающий факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии;

медицинская справка по форме № 070/о.

В зависимости от ситуации могут потребоваться дополнительные документы, поэтому перечень стоит заранее уточнить в органе соцзащиты или ЦНАП.

В какие сроки обращаться

Обратиться за путевкой или за компенсацией за самостоятельно оплаченное лечение нужно не позднее чем через 12 месяцев после освобождения из мест лишения свободы. Для тех, кто соответствует критериям программы, это означает экономию до 18 036 гривен собственных средств на санаторно-курортном лечении в 2026 году.

Ранее Politeka сообщала, какие доплаты для пенсионеров предусмотрены в 2026 году.