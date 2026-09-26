У 2026 році держава оплачує повний курс санаторно-курортного лікування для людей, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Гранична вартість путівки — 18 036 гривень на 18 днів, але одного статусу ветерана чи пенсіонера замало.

Державна підтримка захисників і нові фінансові інструменти для військових дедалі ширше охоплюють і сферу здоров'я — у 2026 році частина українців може пройти санаторно-курортне лікування повністю коштом держави. Йдеться про тих, хто втратив особисту свободу внаслідок збройної агресії РФ.

Програма передбачає оплату повного курсу пільгового санаторного лікування. Гранична вартість путівки на 2026 рік — 18 036 гривень, а курс розрахований на 18 календарних днів. Один ліжко-день при цьому коштує не більше ніж 1 002 гривні. Про це пише Новини.LIVE.

Хто має право на безоплатну путівку

Льгота передбачена для осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. До цієї категорії належать і військовослужбовці та ветерани, які перебували в полоні чи місцях позбавлення волі, а також звільнені звідти пенсіонери.

Важливо: звичайний статус пенсіонера за віком або за вислугою років сам по собі права на безоплатну путівку не дає. Вирішальним є саме документально підтверджений факт позбавлення особистої свободи через війну. Якщо вартість послуг санаторію нижча за встановлений державою ліміт, оплата здійснюється за фактичною вартістю, а додаткові послуги, замовлені понад програму, людина сплачує власним коштом.

Які документи потрібні

Для оформлення путівки необхідно звернутися до органу соціального захисту населення, відповідного органу місцевого самоврядування або ЦНАПу за місцем проживання. В основному знадобляться:

заява на отримання санаторно-курортного лікування;

документ, що підтверджує факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії;

медична довідка за формою № 070/о.

Залежно від ситуації можуть вимагатися додаткові документи, тож перелік варто заздалегідь уточнити в органі соцзахисту або ЦНАПі.

У які строки звертатися

Звернутися за путівкою або за компенсацією за самостійно оплачене лікування потрібно не пізніше ніж через 12 місяців після звільнення з місць позбавлення волі. Для тих, хто відповідає критеріям програми, це означає економію до 18 036 гривень власних коштів на санаторно-курортному лікуванні у 2026 році.

Раніше Politeka повідомляла, які доплати для пенсіонерів передбачені у 2026 році.