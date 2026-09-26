Від 1 жовтня 2026 року нового єдиного ліміту на зняття готівки для всіх українців не вводять — чинні обмеження Національного банку залишаються. Водночас окремі банки змінюють власні умови, тож реальна сума залежить одразу від кількох правил.

Від 1 жовтня 2026 року нового єдиного ліміту на зняття готівки в банкоматах для всіх українців не запроваджують. Основні обмеження Національного банку залишаються чинними, а окремі банки можуть додатково встановлювати власні ліміти на одну операцію або певний проміжок часу. Про це йдеться в роз'ясненні ТСН із посиланням на постанови НБУ.

Тобто сума, яку реально вдасться отримати в банкоматі, залежить одразу від двох речей: загальних правил НБУ та умов конкретного банку.

Скільки готівки дозволено знімати з особистого рахунку

Для фізичної особи, яка використовує гривневий рахунок не для підприємницької чи незалежної професійної діяльності, чинний добовий ліміт становить до 100 000 грн. Це обмеження закріплене в постанові НБУ №18 про роботу банківської системи в умовах воєнного стану.

Після змін у серпні 2026 року для окремих рахунків клієнтів загальну межу збільшили до 200 000 грн, однак для звичайних особистих рахунків фізичних осіб залишили саме 100 000 грн на добу. Важливо розуміти: це максимальна сума видачі готівкової гривні протягом дня, а не гарантія того, що банкомат видасть 100 тисяч за одну операцію.

Чому банкомат може видати менше

Кожен банк має право встановлювати власні технічні та безпекові обмеження. Зокрема, може діяти ліміт на одну операцію, обмеження на кілька годин, окремий поріг для карток інших банків, індивідуальний ліміт у межах фінансового моніторингу або обмеження через кількість банкнот у банкоматі. Тому навіть за наявності 100 тисяч гривень на рахунку всю суму іноді доводиться знімати кількома операціями.

Скільки дозволяє знімати ПриватБанк

У банкоматах ПриватБанку з власної картки можна зняти до 40 000 грн протягом трьох годин, а загальна сума зняття з рахунку в національній валюті не може перевищувати 100 000 грн на добу. Для деяких категорій клієнтів діє нижчий ліміт — 20 000 грн за три години, що пов'язано з вимогами фінансового моніторингу.

Якщо ж у банкоматі ПриватБанку знімати гроші з картки іншого банку, ліміт становить 20 000 грн за одну операцію та 20 000 грн протягом трьох годин. Крім того, звичайний банкомат ПриватБанку видає до 40 купюр за одну транзакцію, а банкомат ресайклінгового типу — до 99 купюр.

Що змінює Ощадбанк від 1 жовтня

Від 1 жовтня 2026 року Ощадбанк змінює окремі тарифи за картками. Для клієнтів тарифного пакета «Мій рахунок» збільшать суму, яку можна знімати без комісії в банкоматах інших українських банків. Точного розміру нового безкоштовного ліміту банк не повідомив.

Зверніть увагу: йдеться саме про безкоштовне зняття в чужих банкоматах, а не про максимальну суму готівки, яку власник картки може отримати за день. Загальне обмеження НБУ на видачу готівкової гривні з особистого рахунку фізичної особи залишається на рівні до 100 000 грн на добу.

Скільки можна зняти з картки monobank та у валюті

У monobank немає власних банкоматів, тому конкретну суму за одну операцію визначає банк — власник банкомата. При цьому для звичайного особистого гривневого рахунку діє загальне обмеження НБУ — до 100 000 грн на добу. За зняття власних коштів у банкоматах в Україні банк стягує комісію 0,9% від суми: наприклад, з 10 000 грн це 90 грн. Для зарплатних і деяких ФОП-виплат комісії немає.

Для зняття готівкової іноземної валюти діє такий самий добовий ліміт, як і для гривні — до 100 000 грн в еквіваленті на добу. Ліміт у 200 000 грн, який іноді згадують у контексті валютних операцій, стосується не зняття готівки, а купівлі безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит щонайменше на три місяці.

Як дізнатися ліміти своєї картки

Щоб зрозуміти, скільки реально можна зняти з конкретної картки, найпростіше переглянути тарифи банку в мобільному застосунку або на офіційному сайті. Клієнтам ПриватБанку й monobank актуальні ліміти відображаються в застосунку у розділі тарифів. Якщо суми немає в застосунку, варто зателефонувати на гарячу лінію банку та уточнити добовий і погодинний ліміт саме для вашої картки.

Загальне правило лишається простим: з особистого гривневого рахунку фізична особа може отримати готівкою до 100 000 грн на добу, але скільки видасть конкретний банкомат за одну операцію — залежить уже від банку, типу картки та технічних можливостей самого пристрою.