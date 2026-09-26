Київрада затвердила нову вартість водопостачання та водовідведення для населення. Розповідаємо, скільки коштуватиме кубометр води в столиці та які тарифи залишаться без змін.

Тарифи у Києві продовжують переглядати — цього разу зміни торкнулися централізованого водопостачання. Київрада затвердила нову вартість послуг водопостачання та водовідведення, тож тепер відомо, скільки мешканці столиці платитимуть за кубометр води.

Як повідомляє Новини.LIVE, для населення вартість послуг становитиме 63,79 гривні за кубометр. Водночас тариф майже 90 гривень за кубометр, про який повідомлялося раніше, для побутових споживачів поки не застосовуватимуть. Тобто кияни платитимуть за нижчою ставкою, ніж прогнозувалося у ЗМІ.

Рішення про зміну тарифів Київрада ухвалила ще 3 вересня 2026 року. Воно стосується саме власників квартир і приватних будинків, підключених до централізованого водопостачання та водовідведення. Жодних окремих заяв для застосування нового тарифу подавати не потрібно — нарахування відбувається автоматично.

Що ще залишиться без змін

На відміну від води, тарифи на електроенергію та газ для населення з 1 жовтня не зміняться. Електроенергія для побутових споживачів і надалі коштуватиме 4,32 гривні за кВт·год. Для власників двозонних лічильників у нічний час діятиме вдвічі нижчий тариф — 2,16 гривні за кВт·год.

Ціна природного газу для більшості побутових споживачів також залишиться без змін. Клієнти ГК «Нафтогаз України», які користуються річним фіксованим тарифом, платитимуть 7,96 гривні за кубометр. Вартість проїзду в громадському транспорті столиці теж не підвищать: разова поїздка в автобусі, метро, трамваї, тролейбусі та фунікулері залишиться на рівні 30 гривень, а проїзд у більшості маршруток коштуватиме 25 гривень (на окремих коротких маршрутах — 20 гривень).

Що варто знати киянам

Зміна тарифу на воду відбувається без участі споживача, тож окремо звертатися до водоканалу не потрібно. Мешканцям столиці варто уважно перевіряти суми за воду в наступних платіжках. За сумнівів щодо нарахувань слід звіряти обсяг споживання за показниками лічильників.

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