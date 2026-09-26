Киевсовет утвердил новую стоимость водоснабжения и водоотведения для населения. Рассказываем, сколько будет стоить кубометр воды в столице и какие тарифы останутся без изменений.

Тарифы в Киеве продолжают пересматривать — на этот раз изменения коснулись централизованного водоснабжения. Киевсовет утвердил новую стоимость услуг водоснабжения и водоотведения, поэтому теперь известно, сколько жители столицы будут платить за кубометр воды.

Как сообщает Новини.LIVE, для населения стоимость услуг составит 63,79 гривны за кубометр. При этом тариф почти 90 гривен за кубометр, о котором сообщалось ранее, для бытовых потребителей пока применять не будут. То есть киевляне будут платить по более низкой ставке, чем прогнозировалось в СМИ.

Решение об изменении тарифов Киевсовет принял еще 3 сентября 2026 года. Оно касается владельцев квартир и частных домов, подключенных к централизованному водоснабжению и водоотведению. Никаких отдельных заявлений для применения нового тарифа подавать не нужно — начисления происходят автоматически.

Что еще останется без изменений

В отличие от воды, тарифы на электроэнергию и газ для населения с 1 октября не изменятся. Электроэнергия для бытовых потребителей по-прежнему будет стоить 4,32 гривны за кВт·ч. Для владельцев двухзонных счетчиков в ночное время будет действовать вдвое более низкий тариф — 2,16 гривны за кВт·ч.

Цена природного газа для большинства бытовых потребителей также останется без изменений. Клиенты ГК «Нафтогаз Украины», пользующиеся годовым фиксированным тарифом, будут платить 7,96 гривны за кубометр. Стоимость проезда в общественном транспорте столицы тоже не повысят: разовая поездка в автобусе, метро, трамвае, троллейбусе и фуникулере останется на уровне 30 гривен, а проезд в большинстве маршруток будет стоить 25 гривен (на отдельных коротких маршрутах — 20 гривен).

Что стоит знать киевлянам

Изменение тарифа на воду происходит без участия потребителя, поэтому отдельно обращаться в водоканал не нужно. Жителям столицы стоит внимательно проверять суммы за воду в следующих платежках. При сомнениях в начислениях следует сверять объем потребления по показателям счетчиков.

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