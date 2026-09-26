Лейтенант Артем Тихонский прошел Оленовку и сибирские лагеря, а после возвращения из плена столкнулся с бюрократией: командование Сил теробороны приостановило ему выплаты «задним числом», а задолженность перед раненым офицером превысила 5 миллионов гривен.

Выплаты военным от общин и государства не всегда доходят до тех, кто больше всего в них нуждается: раненый офицер, прошедший российский плен, более полугода не может получить положенные ему свыше 5 миллионов гривен. Его историю описал майор запаса Валентин Ковальский в материале, опубликованном «КиевВладой».

Лейтенант Артем Тихонский принял присягу 10 января 2022 года, а уже в конце февраля встретил полномасштабное вторжение на передовых позициях. Во время боев за Волноваху, защищая здание районной администрации, он получил тяжелые травмы: закрытая травма грудной клетки с переломом позвонка, многочисленные черепно-мозговые травмы и транзиторная ишемическая атака. В тяжелом состоянии офицер попал в российский плен.

От плена до дела о дезертирстве

Позади остались месяцы нечеловеческих условий и пыток — в печально известной Оленовке, лагерях Горловки, Тореза и далекого Бийска в Алтайском крае РФ. Домой Артем Тихонский вернулся 30 декабря 2024 года — во время очередного обмена пленными. Однако вместо реабилитации и выплат его ждал новый фронт — бюрократический.

Еще в плену, по словам офицера, ситуация обернулась против него: после возвращения выяснилось, что против лейтенанта завели дело о самовольном оставлении части. Командование Сил теробороны заявило, что 24 февраля 2022 года Тихонский якобы без разрешения ушел в гражданскую больницу и не вернулся. Офицер это опровергает: ему стало плохо, и командир сам приказал идти в больницу, а 26 февраля из-за быстрой оккупации города связь с частью была потеряна.

Государственное бюро расследований изучило обстоятельства и закрыло производство из-за отсутствия состава преступления. Далее командование начало серию обжалований: Шевченковский районный суд Днепра отклонил жалобу воинской части, Винницкий окружной админсуд отменил приказ командира о результатах служебного расследования, а Седьмой апелляционный админсуд оставил это решение без изменений. Точку поставил Верховный Суд: определением от 11 марта 2026 года он вернул кассационную жалобу воинской части как необоснованную.

Выплаты сняли «задним числом»

Победа в судах не вернула офицеру положенных гарантий. Его восстановили на службе автоматически, но 5 февраля 2026 года командир воинской части издал приказ — приостановить выплату денежного довольствия, причем «задним числом» — с 7 января 2026 года. Основанием назвали длительное пребывание на лечении (более четырех месяцев) и якобы отсутствие заключения военно-врачебной комиссии о необходимости длительного лечения.

Для Тихонского это означало потерю единственного источника существования. Он — внутренне перемещенное лицо, все имущество семьи осталось в оккупированной Волновахе. Без сбережений и посторонней помощи офицер остался без средств даже на лекарства. Медицинские документы зафиксировали целый комплекс диагнозов: посттравматическое стрессовое расстройство, консолидированный перелом тела Th8 позвонка, последствия черепно-мозговой травмы, гипертоническую болезнь III стадии, церебральный атеросклероз и впервые выявленный сахарный диабет 1 типа. Постановлением ВВК от 23 июля 2026 года лейтенанту назначили длительное лечение сроком на 60 календарных дней.

Требования омбудсмена и ВСП — «не указ»

Дело давно вышло за пределы конфликта в одной части. Еще в начале 2026 года, после обращения народного депутата Тараса Тарасенко, Офис военного омбудсмена провел проверку и зафиксировал грубое нарушение прав военнослужащего. 20 марта 2026 года первый заместитель военного омбудсмена Руслан Циганков направил командующему сил теробороны генерал-майору Игорю Плахуте официальное требование № 4302/2026 — восстановить денежное довольствие и привлечь виновных к ответственности. Закон обязывает рассмотреть его за 10 дней, однако реакции не последовало.

Свою проверку провело и Главное управление военной службы правопорядка. В июльском обращении полковник Роман Литвин (ГУ ВСП) требовал выплатить Тихонскому недополученное денежное довольствие и обеспечить вещевым и продовольственным имуществом за все время безосновательного приостановления выплат. По состоянию на конец августа 2026 года ни одно из требований так и не было выполнено.

Что делать, если не выплачивают денежное довольствие

Юристы советуют военнослужащим, оказавшимся в подобной ситуации, действовать поэтапно. Сначала — подать рапорт командиру воинской части с требованием восстановить выплаты и начислить задолженность, указав основания (в том числе заключение ВВК о необходимости лечения). Если реакции нет в течение установленного срока — письменно обратиться в военную службу правопорядка и Офис военного омбудсмена. Параллельно решение командования можно обжаловать в административном суде.

Для обращений понадобятся: военный билет, выписки из приказов о службе и приостановлении выплат, заключения ВВК, медицинские справки и копии поданных рапортов. Как показывает история Тихонского, даже выигранные суды не гарантируют исполнения — тогда остается фиксировать бездействие должностных лиц и требовать привлечения виновных к дисциплинарной ответственности.

«Это не единичный случай, а циничная схема, — говорит лейтенант Тихонский. — Выплаты получили только те, чьи родственники успели пробить бумажную стену, пока боец был в плену. Остальные вынуждены судиться. Но даже после выигранных судов командование ТрО просто плюет на такие решения».

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