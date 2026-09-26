Пенсия части украинцев уже с начала 2027 года может вырасти на 2 830 гривен — в проекте госбюджета заложили рост прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Более высокие выплаты к пенсии в Украине могут стать реальностью уже с 1 января 2027 года — часть пенсионеров будет получать почти на 2 830 гривен больше благодаря пересчету прожиточного минимума.

Как сообщает ТСН, в проекте госбюджета на 2027 год заложен рост прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, — с нынешних 2 595 до 2 878 гривен. Именно этот норматив определяет верхнюю границу пенсионного обеспечения: максимальная выплата может вырасти на 2 830 гривен и достичь 28 780 гривен вместо нынешних 25 950.

Однако такое повышение получат не большинство украинских пенсионеров, а лишь те категории, для которых законодательством предусмотрены значительно более высокие специальные пенсионные выплаты. Остальным придется довольствоваться более скромной надбавкой.

Как изменится минимальная пенсия

Для большинства пенсионеров решающим является совсем другой показатель — минимальная пенсия по возрасту. Она вырастет лишь на 283 гривни: с 2 595 до 2 878 гривен, если проект бюджета примут без изменений.

Разрыв между официальным минимумом и реальными расходами на жизнь остается значительным. По расчетам, еще в июле 2026 года фактическая стоимость базовой корзины потребностей для пенсионера достигала 7 455 гривен, тогда как для работающего гражданина — более 12 тысяч гривен.

Когда станут известны окончательные суммы

Сейчас речь идет лишь о показателях проекта государственного бюджета на 2027 год: Кабинет Министров одобрил документ 15 сентября 2026 года и передал на рассмотрение народным депутатам. Обновленные суммы остаются планами правительства, а не действующими размерами выплат.

Если парламент поддержит законопроект без существенных изменений, новые социальные стандарты вступят в силу с 1 января 2027 года. Окончательные суммы перерасчета определят после финального принятия бюджетных решений.

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