С 1 октября 2026 года нового единого лимита на снятие наличных для всех украинцев не вводят — действующие ограничения Национального банка остаются. В то же время отдельные банки меняют собственные условия, поэтому реальная сумма зависит сразу от нескольких правил.

С 1 октября 2026 года нового единого лимита на снятие наличных в банкоматах для всех украинцев не вводят. Основные ограничения Национального банка остаются в силе, а отдельные банки могут дополнительно устанавливать собственные лимиты на одну операцию или определенный промежуток времени. Об этом говорится в разъяснении ТСН со ссылкой на постановления НБУ.

То есть сумма, которую реально удастся получить в банкомате, зависит сразу от двух вещей: общих правил НБУ и условий конкретного банка.

Сколько наличных разрешено снимать с личного счета

Для физического лица, использующего гривневый счет не для предпринимательской или независимой профессиональной деятельности, действующий суточный лимит составляет до 100 000 грн. Это ограничение закреплено в постановлении НБУ №18 о работе банковской системы в условиях военного положения.

После изменений в августе 2026 года для отдельных счетов клиентов общий предел увеличили до 200 000 грн, однако для обычных личных счетов физических лиц оставили именно 100 000 грн в сутки. Важно понимать: это максимальная сумма выдачи наличной гривны в течение дня, а не гарантия того, что банкомат выдаст 100 тысяч за одну операцию.

Почему банкомат может выдать меньше

Каждый банк вправе устанавливать собственные технические ограничения и ограничения безопасности. В частности, может действовать лимит на одну операцию, ограничение на несколько часов, отдельный порог для карт других банков, индивидуальный лимит в рамках финансового мониторинга или ограничение из-за количества банкнот в банкомате. Поэтому даже при наличии 100 тысяч гривен на счете всю сумму иногда приходится снимать несколькими операциями.

Сколько позволяет снимать ПриватБанк

В банкоматах ПриватБанка с собственной карты можно снять до 40 000 грн в течение трех часов, а общая сумма снятия со счета в национальной валюте не может превышать 100 000 грн в сутки. Для некоторых категорий клиентов действует более низкий лимит — 20 000 грн за три часа, что связано с требованиями финансового мониторинга.

Если же в банкомате ПриватБанка снимать деньги с карты другого банка, лимит составляет 20 000 грн за одну операцию и 20 000 грн в течение трех часов. Кроме того, обычный банкомат ПриватБанка выдает до 40 купюр за одну транзакцию, а банкомат ресайклингового типа — до 99 купюр.

Что меняет Ощадбанк с 1 октября

С 1 октября 2026 года Ощадбанк меняет отдельные тарифы по картам. Для клиентов тарифного пакета «Мій рахунок» увеличат сумму, которую можно снимать без комиссии в банкоматах других украинских банков. Точный размер нового бесплатного лимита банк не сообщил.

Обратите внимание: речь именно о бесплатном снятии в чужих банкоматах, а не о максимальной сумме наличных, которую владелец карты может получить за день. Общее ограничение НБУ на выдачу наличной гривны с личного счета физического лица остается на уровне до 100 000 грн в сутки.

Сколько можно снять с карты monobank и в валюте

У monobank нет собственных банкоматов, поэтому конкретную сумму за одну операцию определяет банк — владелец банкомата. При этом для обычного личного гривневого счета действует общее ограничение НБУ — до 100 000 грн в сутки. За снятие собственных средств в банкоматах в Украине банк взимает комиссию 0,9% от суммы: например, с 10 000 грн это 90 грн. Для зарплатных и некоторых ФОП-выплат комиссии нет.

Для снятия наличной иностранной валюты действует тот же суточный лимит, что и для гривны — до 100 000 грн в эквиваленте в сутки. Лимит в 200 000 грн, который иногда упоминают в контексте валютных операций, касается не снятия наличных, а покупки безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит сроком не менее трех месяцев.

Как узнать лимиты своей карты

Чтобы понять, сколько реально можно снять с конкретной карты, проще всего посмотреть тарифы банка в мобильном приложении или на официальном сайте. Клиентам ПриватБанка и monobank актуальные лимиты отображаются в приложении в разделе тарифов. Если суммы нет в приложении, стоит позвонить на горячую линию банка и уточнить суточный и почасовой лимит именно для вашей карты.

Общее правило остается простым: с личного гривневого счета физическое лицо может получить наличными до 100 000 грн в сутки, но сколько выдаст конкретный банкомат за одну операцию — зависит уже от банка, типа карты и технических возможностей самого устройства.