Счет за свет может оказаться ловушкой. Мошенники рассылают фейковые квитанции, маскируя их под официальные сообщения от Министерства энергетики, и пытаются получить доступ к банковским счетам украинцев.

Тарифы на свет в Украине снова в центре внимания. На этот раз поводом стала не цена электричества, а новая мошенническая схема, из-за которой обычный счет за свет может обернуться потерей денег.

Национальная полиция Украины сообщила, что в стране стремительно распространяется новая мошенническая схема с поддельными счетами за электроэнергию. Злоумышленники рассылают электронные письма и сообщения в мессенджерах, маскируя их под официальные сообщения от Министерства энергетики.

Цель мошенников — заставить человека перейти по ссылке на фишинговый сайт, ввести персональные или банковские данные либо загрузить вредоносные файлы. В результате злоумышленники могут получить доступ к аккаунтам и банковским счетам пользователей, а также существует риск заражения устройства вредоносным программным обеспечением.

В Министерстве энергетики подчеркнули, что ведомство не рассылает потребителям счета за электроэнергию и не занимается сбором коммунальных платежей. Счета на оплату электроэнергии выставляют исключительно поставщики, с которыми потребитель заключил соответствующий договор.

Как не стать жертвой мошенников

Чтобы не потерять деньги, не переходите по ссылкам из подозрительных писем и сообщений и не вводите персональные или банковские данные на неизвестных сайтах. Прежде чем оплачивать счет за свет, проверяйте информацию только через официальные каналы своего поставщика — в личном кабинете, на официальном сайте или по номеру службы поддержки. Если получили сомнительное письмо со счетом, обратитесь к поставщику напрямую и уточните, действительно ли вам поступало такое требование об оплате.

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