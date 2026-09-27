После августовского всплеска спроса на автобусные перевозки и сентябрьских задержек поездов из-за обстрелов междугородний автобус в Украине теперь обходится пассажирам в несколько раз дороже, чем билет на поезд. На каких направлениях разница наибольшая и как сэкономить — в материале.

Денежная помощь в Сумской области оформляется по своим правилам, но сегодня в фокусе другая цифра для кошелька — междугородний автобус в Украине теперь обходится пассажирам в несколько раз дороже, чем билет на поезд по тем же направлениям. Цены сравнило киевское издание Tram.news, опираясь на данные сервиса BlaBlaCar о резком всплеске спроса на внутренние поездки.

В августе 2026 года в Украине заметно вырос спрос на автобусные и совместные поездки, а в сентябре из-за новых массированных ударов по железнодорожной инфраструктуре часть поездов Укрзализныци продолжает идти со значительными задержками. Часть пассажиров выбирает автобусы именно из-за страха перед обстрелами и многочасовых задержек поездов — и перевозчики реагируют на ажиотаж повышением цен.

Сколько стоит автобусный билет против железнодорожного

Разницу в стоимости видно сразу на самых популярных направлениях из Киева. Билет на поезд Киев – Днепр стартует от 232 грн по официальному тарифу Укрзализныци, тогда как автобус — от 672 грн. В Одессу по железной дороге можно доехать от 213,89 грн, а автобусом — от 570 грн.

Во Львов билет на поезд стартует от 164,12 грн, автобусом — от 550 грн. В Харьков поезд стоит от 144,97 грн, а автобус — от 650 грн, в Полтаву — от 137,90 грн на поезде против 600 грн на автобусе. В целом на этих пяти направлениях автобус обходится примерно в 2,7–4,5 раза дороже поезда.

Почему поезд остается дешевле

Государство держит тарифы на плацкарт, купе и второй класс «Интерсити» неизменными еще с 2021 года, а динамическое ценообразование действует только для вагонов СВ и первого класса «Интерсити». Именно поэтому даже на фоне повышенного спроса железнодорожный билет остается значительно доступнее автобусного.

Почему дорожают автобусные билеты

Автобусные перевозчики объясняют подорожание ростом спроса. Еще весной 2026 года междугородние автобусные билеты в Украине в среднем подорожали на 25% из-за скачка цен на топливо более чем на 50%. Теперь к этому добавился ажиотажный спрос на фоне сбоев в железнодорожном сообщении.

Как сэкономить на поездке

Тем, кто планирует междугороднюю поездку, стоит сначала проверить железнодорожный билет на официальных сервисах Укрзализныци: на тех же направлениях он часто стоит в несколько раз дешевле. Совместные поездки через сервисы вроде BlaBlaCar позволяют разделить расходы на топливо с попутчиками, а покупка автобусного билета заранее иногда оказывается дешевле, чем перед самой отправкой.

Точных архивных данных, чтобы сравнить нынешние цены с показателями полугодовой давности, в открытом доступе нет. Однако тенденция прослеживается четко: пока железная дорога держит тарифы, автобусные перевозчики реагируют на спрос повышением цен.

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