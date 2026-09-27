Після серпневого сплеску попиту на автобусні перевезення та вересневих затримок потягів через обстріли міжміський автобус в Україні тепер обходиться пасажирам у кілька разів дорожче, ніж квиток на поїзд. На яких напрямках різниця найбільша і як зекономити — у матеріалі.

Грошова допомога в Сумській області має свої правила оформлення, але сьогодні у фокусі інша цифра для гаманця — міжміський автобус в Україні тепер обходиться пасажирам у кілька разів дорожче, ніж квиток на поїзд тими самими напрямками. Ціни порівняло київське видання Tram.news, спираючись на дані сервісу BlaBlaCar про різкий сплеск попиту на внутрішні поїздки.

У серпні 2026 року в Україні помітно зріс попит на автобусні та спільні поїздки, а у вересні через нові масовані удари по залізничній інфраструктурі частина потягів Укрзалізниці продовжує їхати зі значними затримками. Частина пасажирів обирає автобуси саме через страх перед обстрілами та багатогодинні затримки поїздів — і перевізники реагують на ажіотаж підвищенням цін.

Скільки коштує автобусний квиток проти залізничного

Різницю у вартості видно одразу на найпопулярніших напрямках із Києва. Квиток на поїзд Київ – Дніпро стартує від 232 грн за офіційним тарифом Укрзалізниці, тоді як автобус — від 672 грн. До Одеси залізницею можна доїхати від 213,89 грн, а автобусом — від 570 грн.

До Львова квиток на поїзд стартує від 164,12 грн, автобусом — від 550 грн. У Харків поїзд коштує від 144,97 грн, а автобус — від 650 грн, до Полтави — від 137,90 грн на поїзді проти 600 грн на автобусі. Загалом на цих п'яти напрямках автобус обходиться приблизно в 2,7–4,5 раза дорожче за поїзд.

Чому поїзд лишається дешевшим

Держава тримає тарифи на плацкарт, купе та другий клас «Інтерсіті» незмінними ще з 2021 року, а динамічне ціноутворення діє лише для вагонів СВ та першого класу «Інтерсіті». Саме тому навіть на тлі підвищеного попиту залізничний квиток залишається значно доступнішим за автобусний.

Чому дорожчають автобусні квитки

Автобусні перевізники пояснюють подорожчання зростанням попиту. Ще навесні 2026 року міжміські автобусні квитки в Україні в середньому подорожчали на 25% через стрибок цін на пальне більш ніж на 50%. Тепер до цього додався ажіотажний попит на тлі збоїв у залізничному сполученні.

Як зекономити на поїздці

Тим, хто планує міжміську подорож, варто спершу перевірити залізничний квиток на офіційних сервісах Укрзалізниці: на тих самих напрямках він часто коштує в кілька разів дешевше. Спільні поїздки через сервіси на кшталт BlaBlaCar дають змогу розділити витрати на пальне з попутниками, а купівля автобусного квитка заздалегідь інколи виявляється дешевшою, ніж перед самим відправленням.

Точних архівних даних, щоб порівняти нинішні ціни з показниками піврічної давнини, у відкритому доступі немає. Однак тенденція простежується чітко: поки залізниця тримає тарифи, автобусні перевізники реагують на попит підвищенням цін.

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