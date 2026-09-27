Мобілізація в Україні має чіткі законні межі утримання громадян: адміністративне затримання за порушення правил не може тривати довше трьох годин. Тривале утримання у ТЦК без рішення суду юристи називають незаконним обмеженням волі.

Правила утримання в ТЦК під час мобілізації мають чіткі законні межі: за статтею 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративне затримання за порушення правил мобілізації не може тривати довше трьох годин.

Лише у виняткових випадках — наприклад, під час порушення прикордонного режиму — цей термін можуть продовжити до 72 годин. Що стосується ситуацій у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, то тривале утримання людини протягом кількох днів можливе виключно на підставі рішення суду або правоохоронних органів.

Як пояснює юрист Владислав Дерій, якщо громадянин перебуває на території ТЦК понад три години після складання адмінпротоколу, це вже є незаконним обмеженням волі. У таких діях можуть вбачатися ознаки незаконного позбавлення волі та перевищення службових повноважень військовою посадовою особою, що карається за статтями Кримінального кодексу України.

Військовий юрист Михайло Лобунько додає: відсутність відстрочки сама по собі не є приводом для негайного затримання й доставлення до ТЦК. Поліція може доставити людину лише за наявності правопорушення — якщо громадянин оголошений у розшук або невчасно оновив дані в "Резерв+".

Адвокат Руслан Ружицький наголошує, що представники ТЦК та СП не мають права силою доставляти людей для оновлення даних і займатися так званою "бусифікацією". Водночас якщо людина не має відстрочки і за рішенням військово-лікарської комісії визнана придатною до служби, мобілізація у такому випадку буде законною.

Що робити, якщо утримують у ТЦК понад три години

Якщо людину фізично не відпускають після трьох годин, юристи радять звертатися зі скаргами до трьох органів: Генеральної прокуратури, Державного бюро розслідувань або Національної поліції.

Окремо рішення про мобілізацію можна оскаржити в суді, якщо людина непридатна до служби за станом здоров'я, мала відстрочку або бронювання. Саме судовий позов є головним інструментом захисту у випадку неправомірної мобілізації.

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