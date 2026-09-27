Ризики дефіциту продуктів у Київській області знову обговорюють після нічної російської атаки по Києву. У Святошинському районі, на вулиці Берковецькій, пошкоджено один із найбільших торгово-розважальних центрів столиці — Lavina Mall. Як повідомляє «Телеграф», постраждав супермаркет «Ашан Біличі», який тимчасово припинив роботу.

У самому ТРЦ запевнили, що попри удар 26 вересня він працює у звичному режимі. Пресслужба «Ашан» пояснила: магазин «Ашан Біличі» не працюватиме до завершення оцінки стану приміщення та відновлювальних робіт. Постраждалих немає.

Lavina Mall — один із найбільших мегамолів Європи із загальною торговою площею понад 127 000 квадратних метрів і більш ніж 400 магазинами. Крім «Ашана», там працює продуктовий супермаркет «Сільпо» площею близько 3400 квадратних метрів та майже 30 ресторанів і кафе.

Дефіцит продуктів у Київській області

Попри пошкодження торгової інфраструктури, уряд не планує додаткового регулювання цін. Про це на брифінгу заявив голова Мінагро Тарас Висоцький. Щотижневий моніторинг цін на базові продукти не підтверджує значних накруток з боку мереж.

За словами міністра, продовольчих товарів в Україні достатньо, а асортимент на полицях може бути обмеженим лише через логістичні проблеми. Через руйнування складів і запасів обов'язкове маркування продуктів державною мовою перенесли з 1 жовтня на 1 квітня 2027 року.

Водночас фіксують перші тривожні сигнали. Експерт Максим Несміянов, перевіривши п'ять магазинів різних мереж у Києві, виявив жорстку нестачу товарів в одному з них. Він прогнозує подорожчання продуктів більш ніж на 10% найближчим часом, а за посилення обстрілів — активізацію фальсифікаторів.

Тож підстав говорити про повномасштабний дефіцит продуктів у Київській області наразі немає: великі мережі працюють, але окремі магазини після атак зачиняються на ремонт.

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