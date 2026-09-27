Дефіцит продуктів у Київській області активно обговорюють після російської атаки на столичний ТРЦ Lavina Mall: через пошкодження тимчасово зачинився супермаркет «Ашан Біличі». Уряд при цьому запевняє, що продовольчих товарів у країні достатньо.

Ризики дефіциту продуктів у Київській області знову обговорюють після нічної російської атаки по Києву. У Святошинському районі, на вулиці Берковецькій, пошкоджено один із найбільших торгово-розважальних центрів столиці — Lavina Mall. Як повідомляє «Телеграф», постраждав супермаркет «Ашан Біличі», який тимчасово припинив роботу.

У самому ТРЦ запевнили, що попри удар 26 вересня він працює у звичному режимі. Пресслужба «Ашан» пояснила: магазин «Ашан Біличі» не працюватиме до завершення оцінки стану приміщення та відновлювальних робіт. Постраждалих немає.

Lavina Mall — один із найбільших мегамолів Європи із загальною торговою площею понад 127 000 квадратних метрів і більш ніж 400 магазинами. Крім «Ашана», там працює продуктовий супермаркет «Сільпо» площею близько 3400 квадратних метрів та майже 30 ресторанів і кафе.

Попри пошкодження торгової інфраструктури, уряд не планує додаткового регулювання цін. Про це на брифінгу заявив голова Мінагро Тарас Висоцький. Щотижневий моніторинг цін на базові продукти не підтверджує значних накруток з боку мереж.

За словами міністра, продовольчих товарів в Україні достатньо, а асортимент на полицях може бути обмеженим лише через логістичні проблеми. Через руйнування складів і запасів обов'язкове маркування продуктів державною мовою перенесли з 1 жовтня на 1 квітня 2027 року.

Водночас фіксують перші тривожні сигнали. Експерт Максим Несміянов, перевіривши п'ять магазинів різних мереж у Києві, виявив жорстку нестачу товарів в одному з них. Він прогнозує подорожчання продуктів більш ніж на 10% найближчим часом, а за посилення обстрілів — активізацію фальсифікаторів.

Тож підстав говорити про повномасштабний дефіцит продуктів у Київській області наразі немає: великі мережі працюють, але окремі магазини після атак зачиняються на ремонт.

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