До начала холодов в Украине завершают строительство новых водопроводов, резервных водозаборов и автономных источников питания, чтобы удары по энергетике не оставляли людей без воды.

Отключение воды в Житомире из-за аварий и ремонтов вскоре могут стать реже: Украина масштабно готовит системы водоснабжения к зиме и возможным российским атакам, чтобы люди оставались с водой даже в худшем сценарии.

В регионах одновременно строят новые водопроводы, обустраивают резервные водозаборы и устанавливают оборудование, позволяющее водоканалам работать автономно даже при перебоях с электроэнергией. Об этом сообщил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Николай Калашник, передает Finteco.

900 км новых труб в 14 областях

Всего в рамках планов устойчивости в 14 областях реализуют 30 проектов. Речь идет о почти 900 км новых водопроводов, обустройстве резервных водозаборов, независимого электроснабжения и оборудования, которое позволит водоканалам работать при любых перебоях. После завершения работ более надежное водоснабжение получат более 10 млн человек.

Где строят больше всего

Один из крупных проектов реализуют в Бучанской громаде на Киевщине. Там прокладывают две параллельные нитки водопровода общей протяженностью почти 20 км, которые соединят Гавриловку, Лубянку, Блиставицу, Бучу и Ворзель. Сейчас уже проложено около 12 км труб, одновременно обустраивают скважины, насосные станции и системы очистки воды. Две отдельные нитки обеспечивают непрерывность: если один участок потребует ремонта, вторая продолжит работу.

На Днепропетровщине Агентство восстановления завершает строительство систем, которые должны обеспечить водой около 30 тысяч жителей 49 населенных пунктов — они потеряли надежный источник после разрушения Каховской ГЭС. Еще один масштабный проект — на Одесщине: два групповых водопровода для 29 населенных пунктов, где проживают более 68 тысяч человек. Там прокладывают около 218 км магистральных водопроводов и почти 385 км сетей непосредственно в населенных пунктах.

Защита от обстрелов и морозов

До начала холодов планируют завершить объекты, которые уже на финальной стадии, а действующие системы обеспечить резервным питанием. Защитные сооружения для объектов водоснабжения создают параллельно со строительством новых сетей — это должно позволить системам работать во время обстрелов, а при повреждении отдельных участков быстро восстанавливать подачу воды. Часть работ выполняют территориальные громады, часть — Агентство восстановления.

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