До початку холодів в Україні завершують будівництво нових водогонів, резервних водозаборів та автономних джерел живлення, щоб удари по енергетиці не залишали людей без води.

Відключення води у Житомирі через аварії та ремонти незабаром можуть стати рідшими: Україна масштабно готує системи водопостачання до зими й можливих російських атак, щоб люди лишалися з водою навіть у найгіршому сценарії.

У регіонах одночасно будують нові водогони, облаштовують резервні водозабори та встановлюють обладнання, яке дозволяє водоканалам працювати автономно навіть під час перебоїв з електроенергією. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Микола Калашник, передає Finteco.

900 км нових труб у 14 областях

Загалом у межах планів стійкості в 14 областях реалізують 30 проєктів. Йдеться про майже 900 км нових водогонів, облаштування резервних водозаборів, незалежного електроживлення та обладнання, що дасть змогу водоканалам працювати за будь-яких перебоїв. Після завершення робіт більш надійне водопостачання отримають понад 10 млн людей.

Де будують найбільше

Один із великих проєктів реалізують у Бучанській громаді на Київщині. Там прокладають дві паралельні нитки водогону загальною протяжністю майже 20 км, які з'єднають Гаврилівку, Луб'янку, Блиставицю, Бучу та Ворзель. Наразі вже прокладено близько 12 км труб, одночасно облаштовують свердловини, насосні станції та системи очищення води. Дві окремі нитки забезпечують безперервність: якщо одна ділянка потребуватиме ремонту, друга продовжить роботу.

На Дніпропетровщині Агентство відновлення завершує будівництво систем, які мають забезпечити водою близько 30 тисяч жителів 49 населених пунктів — вони втратили надійне джерело після руйнування Каховської ГЕС. Ще один масштабний проєкт — на Одещині: два групові водогони для 29 населених пунктів, де проживають понад 68 тисяч людей. Там прокладають близько 218 км магістральних водогонів і майже 385 км мереж безпосередньо в населених пунктах.

Захист від обстрілів і морозів

До початку холодів планують завершити об'єкти, які вже на фінальній стадії, а чинні системи забезпечити резервним живленням. Захисні споруди для об'єктів водопостачання створюють паралельно з будівництвом нових мереж — це має дозволити системам працювати під час обстрілів, а за пошкодження окремих ділянок швидко відновлювати подачу води. Частину робіт виконують територіальні громади, частину — Агентство відновлення.

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