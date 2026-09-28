Станом на ранок 28 вересня частина споживачів у дев'яти областях залишилася без електроенергії через російські удари по енергетиці та негоду. «Укренерго» уточнило, чи вводять загальнонаціональні графіки відключень.

Відключення світла в Україні знову набули аварійного характеру — станом на ранок понеділка, 28 вересня, без електроенергії залишилася частина споживачів у дев'яти областях. Причини — нові російські удари по об'єктах енергетики та несприятливі погодні умови, повідомила НЕК «Укренерго».

Нові аварійні знеструмлення через атаки РФ зафіксували у восьми областях. Крім того, негода пошкодила розподільчі мережі у Сумській та Полтавській областях. Оскільки Сумщина входить до обох переліків, загалом відключення охопили дев'ять регіонів.

У яких областях зникло світло після атак РФ

Унаслідок російських ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі нові знеструмлення зафіксовані у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Київській та Одеській областях.

Масштаби відключень у різних регіонах відрізняються. «Укренерго» не повідомляє, що всі перелічені області залишилися без електроенергії повністю. Йдеться про окремі населені пункти або групи споживачів, чиї мережі та енергетичні об'єкти були пошкоджені.

«Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи», — зазначили в компанії. Енергетики намагаються якомога швидше відремонтувати обладнання та повернути електропостачання знеструмленим споживачам.

Через негоду без світла залишилися 11 населених пунктів

Окремі відключення спричинили несприятливі погодні умови. Станом на ранок без електроенергії повністю або частково залишалися 11 населених пунктів у Сумській та Полтавській областях. Відновленням пошкоджених повітряних ліній електропередачі займаються аварійні бригади обленерго.

Чи запровадили графіки відключення світла

Повідомлення про знеструмлення у дев'яти областях не означає запровадження погодинних графіків для всієї країни. Ідеться про аварійні локальні відключення, які виникли через пошкодження об'єктів енергетики внаслідок російських атак, руйнування ліній електропередачі, обриви проводів через негоду та неможливість заживити окремих споживачів за резервними схемами.

За інформацією «Укренерго», 28 вересня загальнонаціональні заходи обмеження споживання не планували. Однак ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня. У прифронтових регіонах та на територіях, які зазнали ударів, аварійні відключення можуть тривати до завершення ремонтів.

Коли краще вмикати потужні електроприлади

Споживання електроенергії відповідало сезонним показникам: станом на 09:30 28 вересня його рівень був приблизно таким самим, як у відповідний час п'ятниці, 25 вересня. Водночас через пошкодження мереж українців просять раціонально користуватися електроенергією.

«Укренерго» рекомендує переносити активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій — з 11:00 до 15:00. У вечірній період із 17:00 до 22:00 енергетики радять не вмикати одночасно кілька потужних приладів.

У ніч проти 28 вересня Росія здійснила масовану атаку дронами — застосувала 165 безпілотників різних типів. Більшість цілей знищила протиповітряна оборона, однак у низці регіонів зафіксовані влучання та пошкодження.

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