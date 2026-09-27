Дефіцит ліків в Україні стає дедалі ймовірнішим після ударів РФ по фармацевтичних складах — із липня до середини вересня ціни на найпопулярніші препарати в середньому зросли на 10,3%.

Ризики дефіциту молока в Україні показали, як швидко полиці спорожнюються після ударів по складах. Тепер така сама загроза нависла над аптеками: у першій половині вересня ціни на найпопулярніші ліки різко пішли вгору після атак РФ по фармацевтичній логістиці.

Підрахунок зробили в «Економічній правді» на основі даних сервісу Tabletki.ua, через який проходить 80% онлайн-продажів ліків, а також другого агрегатора МІС «Аптека 9-1-1» та сайтів аптечних мереж. Із липня до середини вересня подорожчали 95 зі 99 перевірених препаратів. Середнє зростання склало 10,3%, тоді як за попередні дев'ять місяців ті самі ліки додали в ціні лише 2,8%.

Найсильніше подорожчали дешеві генерики «Дарниці»: «Анальгін» — на 37%, а «Цитрамон» — на 29,5%. У мережі «Подорожник» таблетки «Небілет» подорожчали у всіх 110 київських відділеннях, а «Анальгін-Дарниця» за той самий період виріс у ціні майже на чверть.

Ціни вгору погнали удари окупантів по складах: знищено найбільший склад ліків країни компанії «Біокон», склад дистриб'ютора «Оптіма-фарм», а також склади Universal logistic і «БаДМ» в Одесі. Більша частина зростання припала на серпень, коли медіанна ціна підскочила одразу на 7,5% — це більше, ніж за попередні дев'ять місяців разом.

Учасники ринку офіційно системного подорожчання не визнають. «На ринку ми поки бачимо коливання в межах одного відсотка, а не 10%. Водночас динаміка окремих препаратів може суттєво відрізнятися, тому споживач справді може бачити помітне подорожчання конкретних брендів або окремих нових партій», — пояснила директорка з корпоративних комунікацій «Фармак» Євгенія Піддубна. Дистриб'ютори наголошують, що не можуть підняти власні ціни через обмеження націнки у 8%.

Які ліки найбільш уразливі

Найімовірніше, дефіцит ліків насамперед зачепить кілька категорій: препарати без повноцінних аналогів на ринку, ліки з невеликою кількістю постачальників, медикаменти з жорсткими вимогами до температурного режиму зберігання, а також засоби для хронічних хворих, гормональну терапію та ліки для серцево-судинної системи.

Чого чекати восени

Наказ МОЗ, який набув чинності 17 вересня, вже містить 155 нових підвищень граничних цін із медіаною плюс 18%. Тож поточна динаміка, найімовірніше, збережеться і восени. Серед сотні найпопулярніших ліків «стелю» — граничну оптово-відпускну ціну — з грудня підняли для 82 препаратів, медіанно на 10%. Що вищу ціну задекларував виробник, то сильніше подорожчав препарат: там, де «стелю» підняли на 15% і більше, ціна виросла на 28,7%.

Держстат офіційного зростання не фіксує: за його даними, у серпні фармацевтична продукція коштувала на 2,8% менше, ніж рік тому. Причина розбіжності — методика обліку, коли зникнення конкретної упаковки з полиці компенсують аналогом із тією самою діючою речовиною, тож різкий стрибок ціни просто не потрапляє в офіційний індекс.

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