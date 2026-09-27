Пенсії в Україні з початку 2027 року планують підвищити. За попередніми розрахунками, максимальне збільшення може сягнути 2830 гривень, а окремі виплати — зрости до 28 780 гривень.

Надбавки до пенсії в Україні з 2027 року можуть суттєво зрости — уряд готує нові параметри індексації. За попередніми розрахунками, максимальне підвищення становитиме 2830 гривень, а окремі виплати — зростуть до 28 780 гривень.

Найбільше підвищення очікується для пенсіонерів, чиї виплати розраховують за формулами з високими коефіцієнтами заробітку. Йдеться насамперед про науковців, держслужбовців, військових та інші категорії, які отримують пенсію за спеціальними законами. У цих групах індексація традиційно більша, бо залежить від динаміки середньої зарплати та додаткових надбавок.

У Пенсійному фонді пояснюють: індексацію проводять щороку, але цього разу її обсяг буде відчутнішим. Причина — зміна економічних показників і оновлені бюджетні параметри. За попередніми планами, нові розрахунки мають врахувати зростання середньої заробітної плати та актуальні соціальні показники.

Остаточні суми підвищення стануть відомі після ухвалення державного бюджету на 2027 рік — саме він визначить обсяг фінансування індексації. Оновлені суми пенсіонери мають побачити вже у січневих нарахуваннях.

Підвищення має частково компенсувати інфляційний тиск і підтримати купівельну спроможність пенсіонерів. Найбільше це позначиться на тих, хто отримує виплати за спеціальними формулами: там і надбавки більші, і кінцева сума може сягати 28 780 гривень.

Чи потрібно звертатись до ПФУ

Більшості пенсіонерів нічого оформлювати не потрібно: індексацію Пенсійний фонд проводить автоматично на підставі даних, які вже є в системі. Окреме звернення знадобиться лише тим, хто змінював персональні дані чи місце проживання. Точну суму для себе можна буде перевірити в особистому кабінеті на порталі ПФУ після ухвалення бюджету.

Остаточний розмір надбавки для кожної категорії уряд затвердить разом із державним бюджетом. Поки що йдеться про попередні розрахунки, тож реальні суми можуть відрізнятися — усе залежатиме від затверджених макроекономічних показників.

Раніше Politeka повідомляла, нові виплати українцям з 2027 року: як зростуть пенсії.

Також Politeka повідомляла, пенсії в Україні зросли на 11,2%: чому більшість пенсіонерів не відчула підвищення.