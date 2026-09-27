Середня пенсія в Україні за 2026 рік зросла на 11,2%, однак більшість отримувачів реального покращення не помітила. Надбавки розподілилися нерівномірно, а інфляція «зʼїла» значну частину підвищення.

Доплати до пенсії в Україні у 2026 році виявилися надто нерівномірними — середній розмір виплати зріс на 11,2%, однак більшість пенсіонерів реального покращення так і не відчула.

За даними Пенсійного фонду, які наводить «Перший Бізнесовий», зростання сформувалося за рахунок окремих категорій. Найбільші надбавки отримали військові пенсіонери, силовики та громадяни з високим коефіцієнтом заробітної плати, тоді як більшість отримувачів залишилася в межах мінімальних або близьких до мінімальних виплат.

Різниця між категоріями відчутна. Мінімальні пенсії, привʼязані до прожиткового мінімуму, зросли незначно — для багатьох індексація додала лише кілька сотень гривень. Натомість перерахунки для силових структур додали одразу тисячі гривень, що й «витягнуло» середній показник угору у звітах.

Другий ключовий фактор — інфляція. У 2026 році зростання цін на продукти, ліки та комунальні послуги фактично поглинуло більшу частину надбавок. Реальна купівельна спроможність пенсій зросла значно менше за номінальні цифри, а для частини пенсіонерів навіть знизилася.

Хто виграв від перерахунку, а хто залишився поза зростанням

У Пенсійному фонді наголошують, що протягом року передбачено кілька етапів перерахунків, але їхній ефект різний для різних категорій. Найбільше виграють ті, чия пенсія залежить від тривалого страхового стажу та високих заробітків, тоді як мінімальні виплати залишаються найбільш вразливими до інфляційного тиску.

Що перевірити у власному перерахунку

Якщо після перерахунку виплата на руки майже не змінилася, варто звернути увагу на три показники: коефіцієнт заробітної плати, з якого розраховували пенсію, кількість зарахованих років стажу та категорію отримувача. Саме від них залежить, чи опинилася людина серед тих, кому додали тисячі гривень, чи серед тих, кому нарахували лише сотні.

Тож зростання середньої пенсії на 11,2% у 2026 році — радше статистичний ефект, аніж реальне покращення для більшості українських пенсіонерів. Розрив між різними категоріями отримувачів продовжує збільшуватися.

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