Средняя пенсия в Украине за 2026 год выросла на 11,2%, однако большинство получателей реального улучшения не ощутили. Надбавки распределились неравномерно, а инфляция «съела» значительную часть повышения.

Доплаты к пенсии в Украине в 2026 году оказались слишком неравномерными — средний размер выплаты вырос на 11,2%, однако большинство пенсионеров реального улучшения так и не ощутили.

По данным Пенсионного фонда, которые приводит «Перший Бізнесовий», рост сформировался за счет отдельных категорий. Самые большие надбавки получили военные пенсионеры, силовики и граждане с высоким коэффициентом зарплаты, тогда как большинство получателей осталось в пределах минимальных или близких к минимальным выплат.

Разница между категориями ощутима. Минимальные пенсии, привязанные к прожиточному минимуму, выросли незначительно — для многих индексация добавила лишь несколько сотен гривен. В то же время перерасчеты для силовых структур добавили сразу тысячи гривен, что и «вытянуло» средний показатель вверх в отчетах.

Второй ключевой фактор — инфляция. В 2026 году рост цен на продукты, лекарства и коммунальные услуги фактически поглотил большую часть надбавок. Реальная покупательная способность пенсий выросла значительно меньше номинальных цифр, а для части пенсионеров даже снизилась.

Кто выиграл от перерасчета, а кто остался вне роста

В Пенсионном фонде подчеркивают, что в течение года предусмотрено несколько этапов перерасчетов, но их эффект разный для разных категорий. Больше всего выигрывают те, чья пенсия зависит от длительного страхового стажа и высоких заработков, тогда как минимальные выплаты остаются наиболее уязвимыми к инфляционному давлению.

Что проверить в собственном перерасчете

Если после перерасчета выплата на руки почти не изменилась, стоит обратить внимание на три показателя: коэффициент заработной платы, с которого рассчитывали пенсию, количество засчитанных лет стажа и категорию получателя. Именно от них зависит, оказался ли человек среди тех, кому добавили тысячи гривен, или среди тех, кому начислили лишь сотни.

Рост средней пенсии на 11,2% в 2026 году — скорее статистический эффект, чем реальное улучшение для большинства украинских пенсионеров. Разрыв между разными категориями получателей продолжает увеличиваться.

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