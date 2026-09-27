Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 28 вересня по 4 жовтня показує поступове охолодження: максимум становитиме +19°, а мінімум опуститься до +12°, наприкінці тижня можливі опади.

попередній прогноз погоди для Київщини вже попереджав про різку зміну умов, а новий тиждень з 28 вересня по 4 жовтня принесе поступове охолодження від +19° до +12° та можливі опади наприкінці періоду.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура у Київській області протягом тижня коливатиметься від +12° до +19°, а нічна опуститься до +7...+10°.

У понеділок, 28 вересня, синоптики очікують малохмарну погоду без опадів: вдень повітря прогріється до +19°, а вночі охолоне до +10°.

У вівторок, 29 вересня, погода залишиться подібною — вдень +19°, вночі +10°, небо малохмарне, без опадів.

У середу, 30 вересня, стовпчики термометрів удень опустяться до +17°, вночі — до +10°, хмарність невелика, опадів не прогнозують.

У четвер, 1 жовтня, небо стане хмарним з проясненнями, вдень +17°, вночі +9°, без опадів.

У п’ятницю, 2 жовтня, температура утримається на позначці +12° вдень і +9° вночі, хмарно з проясненнями, без опадів.

У суботу, 3 жовтня, вдень повітря прогріється до +14°, вночі охолоне до +7°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У неділю, 4 жовтня, вдень очікується +12°, вночі +9°, хмарно з проясненнями, і саме цього дня синоптики прогнозують опади.

Отже, найтепліше буде на початку тижня — у понеділок і вівторок, 28-29 вересня, коли максимум сягне +19°. Найпрохолодніше — у п’ятницю, 2 жовтня, коли денна температура опуститься до +12°. Загальний перепад температур за тиждень становитиме 7°, а опади прогнозують у неділю, 4 жовтня.

Через перепад температур і можливі опади наприкінці тижня жителям Київської області варто одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку. У неділю, коли прогнозують опади, варто взяти з собою парасольку та бути обережними на дорозі.

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