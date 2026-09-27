Банки можуть перевірити та попросити пояснити походження коштів навіть щодо невеликого переказу на 20 тисяч гривень, якщо він вибивається зі звичної фінансової поведінки клієнта.

Світовий банк виділив Україні кошти на пенсії — одна з банківських тем тижня. Але для звичайних клієнтів гостріше стоїть інше питання: чи можуть перевірити та заблокувати звичайний переказ на картку. Як зʼясувалося, поріг у 400 тисяч гривень — зовсім не «чарівна» межа, після якої починаються перевірки.

Про це пише ТСН із посиланням на «24 канал». Банківські установи аналізують транзакції за ризик-орієнтованим принципом, тому під фінансовий моніторинг і вимогу підтвердити джерело коштів може потрапити будь-який переказ — незалежно від наявності порогових меж.

Чи є сума, після якої банк починає перевірку

У законодавстві України справді є поняття порогової фінансової операції. За загальним правилом до неї належить операція на суму від 400 тисяч гривень — але лише за наявності хоча б однієї з визначених законом ознак. Йдеться, зокрема, про операції за участю осіб із держав чи юрисдикцій із підвищеними ризиками, а також політично значущих осіб.

Саме тому твердження, що «банк перевіряє всі перекази понад 400 тисяч гривень», некоректне. Сама по собі сума не робить платіж автоматично підозрілим — для порогової операції потрібна ще й відповідна законодавча ознака.

Водночас фінансовий моніторинг не обмежується сумами від 400 тисяч гривень. Підозрілою банк може вважати операцію або навіть спробу її проведення, якщо є підстави думати, що кошти походять від злочинної діяльності чи повʼязані з фінансуванням тероризму. Тож переказ на 20 тисяч гривень теж здатний викликати запит, якщо він не відповідає звичній фінансовій поведінці клієнта.

Що банк може попросити пояснити

Якщо операція викликає запитання, фінустанова може звернутися до клієнта по додаткову інформацію чи документи. Зазвичай просять пояснити походження коштів та економічний зміст операції. Це трапляється, коли на рахунок регулярно надходять значні суми, які не збігаються зі звичним фінансовим профілем, або коли різко змінюється характер операцій.

Сам запит банку ще не означає, що клієнт порушив закон. Фінмоніторинг працює за ризик-орієнтованим принципом: банк лише зіставляє операції з доступною інформацією про клієнта, його діяльність і ризик.

Які документи підтвердять походження коштів

Для звичайного клієнта головне — мати можливість пояснити, звідки гроші. Підтвердити законне джерело можна відповідними документами:

договір купівлі-продажу майна — якщо гроші отримані від продажу нерухомості чи авто;

договір позики або розписка — якщо кошти позичили;

свідоцтво про право на спадщину;

договір дарування;

інші документи, які засвідчують законний дохід (зарплатна відомість, декларація тощо).

Не плутайте фінмоніторинг із правилами супроводу платежу. Для операцій менш як 30 тисяч гривень без ознак повʼязаності з іншими операціями закон в окремих випадках передбачає спрощені вимоги. Тобто 30 тисяч і 400 тисяч гривень — різні законодавчі пороги, і жоден із них не означає автоматичного блокування кожного переказу.

Нагадаємо, що завдяки приєднанню України до міжнародного стандарту CRS Державна податкова служба вже отримує інформацію про іноземні рахунки громадян у понад 120 країнах. Тож податкова бачить частину переказів за кордон, а також те, що й звідки вам надходить.

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