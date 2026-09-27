Мобілізація в Україні має чіткі часові межі, коли йдеться про перебування чоловіків у ТЦК. Юристи пояснили, скільки годин громадянина можуть утримувати після складання протоколу і що робити, якщо його не відпускають.

Правила мобілізації в Україні щодо перебування у ТЦК чітко обмежують час адміністративного затримання. Юристи пояснили, скільки годин чоловіка можуть утримувати після складання протоколу та коли це перетворюється на незаконне обмеження волі.

Скільки за законом можуть тримати у ТЦК

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на портал Юристи.UA. Відповідно до статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративне затримання за порушення правил мобілізації не може тривати довше ніж 3 години. Виняток існує лише для окремих випадків — зокрема під час порушення прикордонного режиму термін продовжують до 72 годин.

Будь-яке тривале утримання особи протягом кількох днів можливе виключно на підставі рішення суду або правоохоронних органів. Як пояснив юрист Владислав Дерій, перебування громадянина на території ТЦК понад 3 години після складання адмінпротоколу вже є незаконним обмеженням волі.

Коли поліція може доставити до ТЦК

Військовий юрист Михайло Лобунько наголошує: відсутність відстрочки сама по собі не є приводом для негайного затримання. Поліція може доставити людину в ТЦК лише за наявності правопорушення, зокрема коли громадянина оголошено в розшук або він невчасно оновив дані в застосунку "Резерв+".

Адвокат Руслан Ружицький додає, що ухвалене з порушеннями рішення про мобілізацію можна оскаржити в суді. Підстави: людина непридатна до служби за станом здоров'я або мала відстрочку чи бронювання.

Що робити, якщо понад 3 години не відпускають

Якщо чоловіка фізично не відпускають із ТЦК понад визначений законом час, юристи радять звертатися зі скаргою до Генеральної прокуратури, Державного бюро розслідувань або Національної поліції. У таких діях можуть вбачатися ознаки незаконного позбавлення волі та перевищення службових повноважень, за що передбачена кримінальна відповідальність.

Адвокати також нагадують: представники ТЦК та СП не мають права силою доставляти людей для оновлення даних і вдаватися до так званої "бусифікації". Водночас якщо людина не має відстрочки і за рішенням ВЛК придатна до служби, мобілізація в такому разі залишається законною.

Раніше Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: що робити, коли в ТЦК забрали телефон і не пускають адвоката.

Як повідомляла Politeka, мобілізація в Україні: юристи розповіли, чи захищає інвалідність від затримання ТЦК.