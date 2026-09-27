Міністерство освіти і науки підготувало рекомендації для шкіл, садочків, коледжів та вишів на випадок тривалих відключень світла. У документі — резервне живлення, укриття на 48 годин і п'ять рівнів реагування залежно від тривалості знеструмлення.

Ситуація в українських школах цієї осені ускладнюється й через перебої з електропостачанням — тому Міністерство освіти і науки підготувало окремі рекомендації, як закладам освіти працювати під час відключень світла. Як повідомляє УНН із посиланням на МОН, документ охоплює всі рівні — від дитсадків до університетів.

Насамперед закладам радять забезпечити резервне живлення та запаси ресурсів. До списку входять генератори й пальне, питна та технічна вода, а також продукти тривалого зберігання. У першу чергу обладнання мають отримати установи з цілодобовим перебуванням дітей, спеціальні заклади та об'єкти критичної інфраструктури.

Дитсадки та школи: що зміниться

Для дитсадків рішення про продовження, скорочення чи припинення перебування дітей ухвалює керівник закладу. Він оцінює наявність електроенергії або резервного живлення, освітлення, питної води, санітарні умови, температурний режим, можливість безпечного харчування, роботу вентиляції та доступність укриття. Якщо якісь із цих умов не виконуються, садок може перейти на скорочений режим, достроково завершити перебування дітей або перемістити вихованців до іншого безпечного приміщення.

Для шкіл МОН пропонує дистанційний та асинхронний формати, заздалегідь підготовлені друковані матеріали й доступ учнів до освітніх платформ. Також закладам радять розглянути шестиденний навчальний тиждень або роботу у дві зміни. Тривалість уроків можуть скоротити до 30 або 40 хвилин, а під час довгих повітряних тривог учні зможуть продовжувати навчання в облаштованих укриттях.

П'ять рівнів реагування на знеструмлення

Ключовою частиною документа стали п'ять сценаріїв роботи школи залежно від тривалості відключення електроенергії. Якщо світла немає до двох годин, заклад продовжує роботу з локальними обмеженнями. За відключення від двох до шести годин можливий скорочений режим і живлення лише критичних систем. Від шести до 24 годин очна робота лишається тільки в енергостійких закладах, а на базі опорних шкіл можуть створювати освітні хаби.

За відсутності електроенергії від 24 до 72 годин передбачені освітні хаби, змішане та асинхронне навчання, а також організований підвіз учнів і педагогів до енергостійких закладів. Якщо знеструмлення триває понад 72 години, вводять територіальний план безперервності освіти й організовують переміщення учасників навчального процесу.

Окремо МОН наголошує: школи мають тримати запаси питної та технічної води і продуктів щонайменше на 48 годин. Якщо через відсутність світла чи води неможливо приготувати гарячі страви, дозволено тимчасово видавати сухі пайки.

Коледжі, виші та гуртожитки

Для закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти передбачена аналогічна адаптивна система — від зеленого до критичного режиму. Університети можуть переходити на змішане або асинхронне навчання, використовувати автономні корпуси як коворкінги та коригувати графіки сесій, практик і захистів кваліфікаційних робіт.

При цьому визначено випадки, коли очне навчання припиняється незалежно від тривалості відключення: непридатне або недоступне укриття, відсутність аварійного освітлення шляхів евакуації, критичні порушення санітарних норм, відсутність зв'язку з екстреними службами або загроза аварії.

Що мають знати батьки

Якщо дитсадок достроково завершує перебування дітей, а батьки не можуть одразу забрати дитину, вона лишається під наглядом працівників закладу. Самостійно відпускати дитину додому не дозволяється. У разі безпосередньої загрози життю та здоров'ю передбачена евакуація. МОН радить закладам заздалегідь визначити основні та резервні канали зв'язку з батьками й відпрацювати алгоритми дій у кризових ситуаціях, а також забезпечувати психологічну підтримку дітей.

Раніше Politeka повідомляла, уроки по 35 хвилин замість 45: у МОН пояснили, як тепер школи можуть змінювати розклад.

Також Politeka повідомляла, безкоштовне заочне навчання для військових: юрист пояснив, кому за законом відмовлять.