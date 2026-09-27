За вісім місяців 2026 року присадибні господарства України скоротили надої одразу на 27% — мінус понад 700 тисяч тонн молока. Поки село масово здає корів і переходить на магазинний сир, промислові ферми нарощують виробництво і вже дають більшість сировини для полиць.

Подорожчання молока в Україні цієї осені — не сезонна випадковість: країна стрімко втрачає присадибний молочний сектор, який десятиліттями наповнював ринок свіжим молоком. За вісім місяців 2026 року господарства населення виробили лише 1,89 мільйона тонн молока — це одразу на 27%, тобто мінус 700,3 тисячі тонн, менше, ніж за той самий період 2025 року.

Загалом за січень-серпень усі господарства України виробили 4,1 мільйона тонн молока. Це на 595,5 тисячі тонн (13%) менше, ніж торік. Але якщо промислові господарства нарощують виробництво, приватні подвір'я стрімко здають позиції. Підприємства надійшли до переробки 2,21 мільйона тонн сировини — на 5% більше, ніж минулого року. У підсумку великі ферми вже забезпечують 54% усього молока, а частка домогосподарств скоротилася до 46%.

Промислові ферми ростуть, село — згортається

Найбільш показовим став серпень. За даними Асоціації виробників молока (АВМ), присадибні господарства того місяця надоїли лише 268 тисяч тонн — на 28% менше, ніж у серпні 2025 року. Підприємства за той самий місяць виробили 275,7 тисячі тонн, додавши 2,8% до минулорічного результату. Молочна карта країни зміщується на захід, де зосереджені сучасні ферми та переробні заводи.

Причина, чому селяни масово відмовляються тримати корів, — суто економічна. Утримання худоби постійно дорожчає через ціни на корми та ветеринарні послуги, а закупівельна ціна на молоко від населення лишається низькою і часто не покриває витрат. Тому господарі продають корів і замість власного молока купують у магазині сир та іншу молочку. Саме цей тренд видання ФАКТ називає «сир замість корів».

Ще в липні аналітики попереджали, що Україна може втратити майже 300 тисяч тонн молока за рік, і статистика восьми місяців це підтверджує. Менша пропозиція сирого молока створює передумови для подальшого подорожчання масла, сиру та питного молока на полицях, а також посилює залежність ринку від імпорту та великих виробників.

Що це означає для покупців

Скорочення присадибного сектору, який історично давав дешеву сировину, означає передусім менший вибір недорогого домашнього та розливного молока. Асоціація виробників молока очікує, що ринок і далі зсуватиметься у бік промислової продукції, а ціни на молочні товари поступово зростатимуть. Стабілізувати ситуацію могло б підвищення закупівельних цін для населення до рівня, що покриває реальну вартість утримання корів.

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