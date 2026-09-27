За восемь месяцев 2026 года приусадебные хозяйства Украины сократили надои сразу на 27% — минус более 700 тысяч тонн молока. Пока село массово сдает коров и переходит на магазинный сыр, промышленные фермы наращивают производство и уже дают большую часть сырья для полок.

Подорожание молока в Украине этой осенью — не сезонная случайность: страна стремительно теряет приусадебный молочный сектор, который десятилетиями наполнял рынок свежим молоком. За восемь месяцев 2026 года хозяйства населения произвели лишь 1,89 миллиона тонн молока — это сразу на 27%, то есть минус 700,3 тысячи тонн, меньше, чем за тот же период 2025 года.

Всего за январь-август все хозяйства Украины произвели 4,1 миллиона тонн молока. Это на 595,5 тысячи тонн (13%) меньше, чем в прошлом году. Но если промышленные хозяйства наращивают производство, частные подворья стремительно сдают позиции. Предприятия поставили на переработку 2,21 миллиона тонн сырья — на 5% больше, чем год назад. В итоге крупные фермы уже обеспечивают 54% всего молока, а доля домохозяйств сократилась до 46%.

Промышленные фермы растут, село — сворачивается

Наиболее показательным стал август. По данным Ассоциации производителей молока (АВМ), приусадебные хозяйства в этом месяце надоили лишь 268 тысяч тонн — на 28% меньше, чем в августе 2025 года. Предприятия за тот же месяц произвели 275,7 тысячи тонн, прибавив 2,8% к прошлогоднему результату. Молочная карта страны смещается на запад, где сосредоточены современные фермы и перерабатывающие заводы.

Причина, по которой селяне массово отказываются держать коров, — чисто экономическая. Содержание скота постоянно дорожает из-за цен на корма и ветеринарные услуги, а закупочная цена на молоко от населения остается низкой и часто не покрывает расходов. Поэтому хозяева продают коров и вместо собственного молока покупают в магазине сыр и другую молочку. Именно этот тренд издание ФАКТ называет «сыр вместо коров».

Еще в июле аналитики предупреждали, что Украина может потерять почти 300 тысяч тонн молока за год, и статистика восьми месяцев это подтверждает. Меньшее предложение сырого молока создает предпосылки для дальнейшего подорожания масла, сыра и питьевого молока на полках, а также усиливает зависимость рынка от импорта и крупных производителей.

Что это значит для покупателей

Сокращение приусадебного сектора, который исторически давал дешевое сырье, означает прежде всего меньший выбор недорогого домашнего и разливного молока. Ассоциация производителей молока ожидает, что рынок и дальше будет смещаться в сторону промышленной продукции, а цены на молочные товары постепенно растут. Стабилизировать ситуацию могло бы повышение закупочных цен для населения до уровня, покрывающего реальную стоимость содержания коров.

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