Если номер «Киевстар» внезапно перестал работать, не стоит паниковать: оператор опубликовал официальную инструкцию, в которой объяснил причины и как восстановить связь.

Отключение номеров «Киевстар» волнует многих абонентов — и если номер внезапно перестал работать, оператор объяснил, что делать. Официальная инструкция компании называет несколько возможных причин и дает советы, как быстрее вернуть связь.

Почему номер перестал быть активным

Самая частая причина — длительное неиспользование номера. Для предоплаты срок действия номера составляет 365 дней: если в течение года абонент ни разу не воспользовался услугами связи, номер могут деактивировать. Для контрактных абонентов срок действия номера неограничен, однако оператор вправе прекратить предоставление услуг, если номером не пользовались более 60 календарных дней подряд.

Также проблема может возникать из-за неуверенного покрытия сети в месте нахождения или поврежденной SIM-карты. В этом случае оператор советует переставить SIM-карту в другой мобильный аппарат и проверить, появляется ли сеть там. Бывают и случаи, когда номер аннулирован или обслуживание прекращено на основании ст. 38 Закона Украины «О телекоммуникациях», если абонент нарушал правила предоставления и получения этих услуг.

Что сделать, чтобы вернуть связь

Первый шаг — проверить SIM-карту в другом телефоне: так можно понять, проблема в самом аппарате или в номере. Если SIM-карта повреждена, ее можно восстановить с сохранением номера, обратившись к оператору. Если же номер деактивирован из-за длительного бездействия, стоит обратиться в службу поддержки, чтобы уточнить возможность его восстановления.

Связаться с оператором можно бесплатно по короткому номеру 466 с мобильного «Киевстар» или по номеру 0 800 300 466 из других сетей. Кроме того, работает чат в приложении оператора и на официальном сайте компании, где также можно оставить обращение.

Чтобы номер оставался активным, достаточно периодически пользоваться связью: для предоплаты критический срок составляет 365 дней, для контракта — 60 дней полного бездействия.

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