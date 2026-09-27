Военным и ветеранам, которые пользуются льготным проездом, стоит проверить, какой документ они показывают контролёру: пенсионное удостоверение не всегда подтверждает право на бесплатный проезд, и за поездку без надлежащего документа грозит штраф.

Льготы для военных в Украине распространяются и на транспорт, однако пользоваться ими можно только с тем документом, который прямо подтверждает соответствующий статус. Как обращают внимание в материале профильного издания «Эксперт», одного пенсионного удостоверения водителю или контролёру может оказаться мало, и тогда поездку могут расценить как безбилетный проезд со штрафом.

На практике самая распространённая путаница возникает, когда военный пенсионер или ветеран предъявляет пенсионное удостоверение вместо военного билета или удостоверения участника боевых действий. Именно последние два документа дают право на бесплатный проезд, а пенсионное удостоверение лишь фиксирует статус пенсионера и отдельных «военных» транспортных льгот не даёт.

Бесплатный проезд для военнослужащих гарантирует Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»: им разрешено ездить без оплаты всеми видами городского пассажирского транспорта (кроме такси) и автобусами пригородных маршрутов. Участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны бесплатный проезд гарантирует Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Разница существенна: для льготного проезда нужен именно тот документ, который подтверждает статус участника боевых действий или действующей военной службы, а не общее пенсионное удостоверение. Если пассажир показывает «не тот» документ или не имеет его при себе, он считается безбилетным, и перевозчик вправе взыскать штраф.

Размер штрафа за безбилетный проезд, как правило, устанавливают местные органы власти или сам перевозчик: чаще всего речь идёт о взыскании, кратном стоимости проезда, поэтому сумма зависит от города и вида транспорта. Перед поездкой стоит уточнить актуальные условия именно в своём регионе.

Какие документы показывать для льготного проезда

Чтобы подтвердить право на бесплатный проезд, военным и ветеранам стоит иметь при себе:

военный билет или служебное удостоверение — для действующих военнослужащих;

удостоверение участника боевых действий (УБД) — для ветеранов;

удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны — для соответствующей категории;

пенсионное удостоверение отдельно как аргумент для военной транспортной льготы — не подходит.

В «Укрзализныце» льготный проезд также подтверждается удостоверением участника боевых действий или военным билетом: документ проверяют при оформлении билета и непосредственно в поезде. Поэтому перед бронированием, особенно на пригородные поезда, стоит свериться с актуальными правилами перевозчика.

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