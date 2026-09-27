Військовим і ветеранам, які користуються пільговим проїздом, варто перевірити, який документ вони показують контролеру: пенсійне посвідчення не завжди підтверджує право на безкоштовний проїзд, і за поїздку без належного документа загрожує штраф.

Пільги для військових в Україні поширюються і на транспорт, проте користуватися ними можна лише з тим документом, який прямо підтверджує відповідний статус. Як звертають увагу в матеріалі профільного видання «Експерт», одного пенсійного посвідчення водію чи контролеру може виявитися замало, і тоді поїздку можуть трактувати як безквитковий проїзд зі штрафом.

На практиці найпоширеніша плутанина виникає тоді, коли військовий пенсіонер або ветеран пред'являє пенсійне посвідчення замість військового квитка чи посвідчення учасника бойових дій. Саме останні два документи дають право на безкоштовний проїзд, а пенсійне посвідчення лише фіксує статус пенсіонера і окремих «військових» транспортних пільг не дає.

Безкоштовний проїзд для військовослужбовців гарантує Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»: їм дозволено їздити без оплати всіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі) та автобусами приміських маршрутів. Натомість учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни безкоштовний проїзд гарантує Закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Різниця суттєва: для пільгового проїзду потрібен саме той документ, що підтверджує статус учасника бойових дій або чинної військової служби, а не загальне пенсійне посвідчення. Якщо пасажир показує «не той» документ або не має його при собі, він вважається безквитковим, і перевізник має право стягнути штраф.

Розмір штрафу за безквитковий проїзд, як правило, встановлюють місцеві органи влади або сам перевізник: найчастіше йдеться про стягнення, кратне вартості проїзду, тож сума залежить від міста й виду транспорту. Перед поїздкою варто уточнити актуальні умови саме у своєму регіоні.

Які документи показувати для пільгового проїзду

Щоб підтвердити право на безкоштовний проїзд, військовим і ветеранам варто мати при собі:

військовий квиток або службове посвідчення — для чинних військовослужбовців;

посвідчення учасника бойових дій (УБД) — для ветеранів;

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни — для відповідної категорії;

пенсійне посвідчення окремо як аргумент для військової транспортної пільги — не підходить.

В «Укрзалізниці» пільговий проїзд також підтверджується посвідченням учасника бойових дій або військовим квитком: документ перевіряють під час оформлення квитка та безпосередньо в поїзді. Тож перед бронюванням, особливо на приміські потяги, варто звіритися з актуальними правилами перевізника.

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