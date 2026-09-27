Мобілізація в Україні та рішення ВЛК стосуються й придатності за зором. Під час загальної мобілізації чоловіків віком від 25 до 60 років можуть визнати повністю непридатними до служби саме через проблеми із зором: повна сліпота на одне око, важка глаукома чи відшарування сітківки обох очей — підстави для зняття з військового обліку.

Хто визначає придатність до служби

Рішення щодо придатності ухвалює військово-лікарська комісія. Під час медичного огляду лікарі керуються Розкладом хвороб, затвердженим наказом Міністерства оборони №402. Якщо захворювання суттєво обмежує людину або робить службу фізично неможливою, громадянина звільняють від призову.

Офтальмологічні діагнози, які дають змогу уникнути мобілізації, детально розписані у статтях 25–32 профільного документа, як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Повна втрата зору та порушення рефракції

Абсолютною підставою для виключення з військового обліку є фізична відсутність одного або обох очних яблук. До війська не візьмуть чоловіка з повною сліпотою хоча б на одне око або якщо гострота зору одного ока опускається нижче 0,1.

Суворі правила діють і щодо рефракції. ВЛК визнає людину непридатною, якщо короткозорість або далекозорість будь-якого ока перевищує 12,0 дптр в одному з меридіанів. Від служби звільняє й будь-який астигматизм, за якого різниця рефракції у двох головних меридіанах перевищує 6,0 дптр.

Важкі двосторонні захворювання очей

Комісія знімає з обліку тих, хто має серйозні двосторонні патології: глаукому у важкій стадії на обох очах, а також розриви чи відшарування сітківки будь-якого походження. Непридатність встановлюють і за стійкого паралічу рухових м'язів очного яблука, якщо він супроводжується двоїнням в очах (диплопією).

Виключення з обліку надають і за різко виражених захворювань усіх частин ока та його придаткового апарату на обох очах. До них належать катаракта, хвороби зорового нерва, дегенеративні зміни, рубці та помутніння, що часто загострюються або спричиняють прогресуюче зниження зорових функцій.

Такий самий статус отримують громадяни з вираженими анатомічними вадами повік, очниці чи кон'юнктиви, якщо це призводить до значних рухових або зорових порушень на обох очах.

Що робити, якщо не згодні з висновком ВЛК

Висновок комісії про придатність можна оскаржити — через ВЛК вищого рівня або адміністративний суд. Військовозобов'язаний також має право переоформити чи змінити підставу для відстрочки через ЦНАП: достатньо подати заяву з пакетом нових медичних документів, які розгляне комісія при ТЦК та СП. Попередня відстрочка при цьому не анулюється і діє до ухвалення нового рішення.

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