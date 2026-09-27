Курс доллара в Украине приблизился к психологической отметке в 45 гривен за доллар, однако экономисты по-разному оценивают, до какого уровня он может вырасти до конца 2026 года.

Курс доллара в Украине этой осенью стабильно ползет вверх — в сентябре средний курс приблизился к отметке 45 гривен за доллар, а евро уже торгуется около 52 гривен. Чтобы удерживать валюту хотя бы в этих пределах, Национальный банк активно выходит на рынок с интервенциями, а главный вопрос — как долго регулятор сможет без ограничений закрывать спрос на валюту. Сценарии валютного рынка и прогнозы экспертов собрало издание UA.News.

Цена такого сдерживания высока. По данным НБУ, ежемесячно регулятор тратит около 5 миллиардов долларов на поддержку гривны, а ежедневно дополнительно продает еще 30–40 миллионов долларов на закупку военного оборудования. С начала 2026 года на поддержку курса уже ушло более 35 миллиардов долларов — почти столько же интервенций поступило на межбанк за весь прошлый год.

Спрос на валюту растет. В сентябре объемы торгов на межбанке стабильно превышали 300 миллионов долларов в день, а 3 сентября достигли максимума в более чем 555 миллионов долларов. Международные резервы Украины на начало сентября составили около 48,7 миллиарда долларов — на 2,5 миллиарда меньше, чем месяцем ранее. Правительство в макропрогнозах закладывает курс доллара на уровне 48,3 гривны на конец 2027 года, а средний курс на будущий год оценивает в 47,1 гривны за доллар.

На ослабление гривны давят несколько факторов. Украина имеет значительный торговый дефицит: давление импорта усиливается, а экспорт ограничен из-за закрытых портов. Минагрополитики прогнозирует, что по итогам года экспорт сельхозпродукции сократится на 30 миллионов тонн, а потери выручки достигнут 10 миллиардов долларов. Потери основных фондов и инфраструктуры, по оценкам Минэкономики, уже составляют почти 10 миллиардов долларов.

Добавляет неопределенности и вопрос международной помощи. В этом году Украина привлекла 31,3 миллиарда долларов внешнего финансирования, но дальнейший поток средств может замедлиться. По данным Центра экономической стратегии, для получения хотя бы части финансирования Верховной Раде до конца года нужно принять более 40 законопроектов.

Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, считает: если Украина и дальше будет получать помощь партнеров, курс до конца года останется на уровне 45,6–45,7 гривны за доллар и выше не поднимется. Если же финансирования не будет, придется самостоятельно покрывать валютные риски, и гривна может резко ослабнуть.

Глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук подчеркивает, что курс гривны фактически полностью зависит от Нацбанка и объемов его интервенций. Резких колебаний он сейчас не ожидает, но замечает: непрозрачные действия регулятора провоцируют дополнительный спрос на иностранную валюту со стороны бизнеса и населения.

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