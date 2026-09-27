Подорожание квартир на первичном рынке Украины ускорилось до рекордных темпов: годовой рост цен достиг 20,5%, а застройщики предупреждают о дальнейшем повышении стоимости жилья до конца 2026 года.

Цены на жилье осенью 2026 года резко пошли вверх , и подорожание квартир на первичном рынке уже стало самым быстрым за последние пять лет. По данным Госстата, во втором квартале 2026-го годовой прирост цен на новостройки достиг 20,5%, а только за первый квартал они прибавили 17,3% в годовом исчислении.

Цены производителей промышленной продукции, в которые входят и стройматериалы, за год выросли на 39,1%. Наиболее заметно подорожали кирпич, строительные растворы, бетон, арматура и кабельно-проводниковая продукция.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин добавляет, что давление создают курсовая девальвация, удорожающая импортные лифты и фасадные системы, а также критический дефицит рабочих на площадках из-за несовершенных механизмов бронирования.

Железнодорожный фактор

Отдельный удар по себестоимости нанесли новые тарифы "Укрзализныци": с 1 августа 2026 года грузовые перевозки подорожали на 30%, поэтому транспортировка каждой тонны сырья стала дороже. Атаки врага на железнодорожную инфраструктуру в апреле-июне спровоцировали также ситуативный дефицит щебня и цемента.

Прогноз до конца года

Руководитель службы заказчика компании Standard One Артем Гордейчук прогнозирует, что до конца 2026 года в зависимости от категории материалы и инженерное оборудование могут подорожать еще на 10–20% от текущего уровня. Показательна динамика флоат-стекла 4 мм — с начала года его закупочная цена в евро выросла примерно на 13,2%.

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