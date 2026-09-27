Подорожчання квартир на первинному ринку України прискорилося до рекордних темпів: річне зростання цін сягнуло 20,5%, а забудовники попереджають про подальше підвищення вартості житла до кінця 2026 року.

Ціни на житло восени 2026 року різко пішли вгору, і подорожчання квартир на первинному ринку вже стало найшвидшим за останні п'ять років. За даними Держстату, у другому кварталі 2026-го річний приріст цін на новобудови сягнув 20,5%, а лише за перший квартал вони додали 17,3% у річному вимірі.

Ціни виробників промислової продукції, до яких входять і будматеріали, за рік зросли на 39,1%. Найпомітніше подорожчали цегла, будівельні розчини, бетон, арматура та кабельно-провідникова продукція.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин додає, що тиск створюють курсова девальвація, яка здорожує імпортні ліфти та фасадні системи, а також критичний дефіцит робітників на майданчиках через недосконалі механізми бронювання.

Залізничний фактор

Окремий удар по собівартості завдали нові тарифи "Укрзалізниці": з 1 серпня 2026 року вантажні перевезення подорожчали на 30%, тож транспортування кожної тонни сировини стало дорожчим. Атаки ворога на залізничну інфраструктуру у квітні–червні спровокували також ситуативний дефіцит щебню та цементу.

Прогноз до кінця року

Керівник служби замовника компанії Standard One Артем Гордійчук прогнозує: до кінця 2026 року залежно від категорії матеріали та інженерне обладнання можуть подорожчати ще на 10–20% від поточного рівня. Показовою є динаміка флоат-скла 4 мм — від початку року його закупівельна ціна в євро зросла приблизно на 13,2%.

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