Тиждень з 28 вересня по 4 жовтня стане для Тельців часом внутрішньої напруги, яку складно приховати від оточення. Прогноз оприлюднило видання Horoscope.com, і астрологи звертають увагу саме на емоційну складову цих днів — почуття, які ви намагаєтесь тримати при собі, все одно будуть помітні іншим.

Робота і фінанси

На початку тижня краще не занурюватися у складні перемовини чи фінансові рішення — думки будуть зайняті особистими переживаннями, і це позначиться на концентрації. Середа принесе несподівану користь: випадкова філософська розмова з колегою чи знайомим допоможе подивитися на робочу ситуацію під новим кутом і навіть підказати рішення, яке ви не розглядали раніше. У четвер і п'ятницю продуктивність зростає — саме тоді варто планувати важливі зустрічі чи ставити крапку в питаннях, що давно чекають вашої уваги.

Стосунки

Головна тема тижня — саме особисті стосунки. Інтенсивність почуттів, які ви переживаєте щодо близької людини, говорить сама за себе: ця людина займає у вашому житті більше місця, ніж ви готові визнати вголос. Спроба замовчати емоції не спрацює — обличчя видасть усе раніше, ніж слова. Чеснішою стратегією буде відкрита розмова, навіть якщо вона здається незручною. Середовий діалог із кимось не найближчим може несподівано допомогти розібратися у власних почуттях краще, ніж розмова з рідною людиною.

Здоров'я та енергія

У четвер і п'ятницю ви відчуєте рідкісну гармонію: спокій, ясність думок і легку цікавість до всього навколо. Це вдалий момент, щоб відновити сили — прогулянка, зміна обстановки чи навіть коротка поїздка додадуть енергії краще, ніж пасивний відпочинок дома. З'явиться і бажання подорожувати — не варто його ігнорувати, навіть невелика зміна маршруту вихідного дня піде на користь.

Найкращі дні тижня

Найбільш вдалими днями стануть середа, четвер і п'ятниця. Середа подарує цінну розмову, яка допоможе розставити пріоритети, а четвер і п'ятниця — стан внутрішньої рівноваги та бажання рухатися, пізнавати нове. Вихідні, натомість, можуть принести дрібні суперечки за вплив чи незручні ситуації в спілкуванні — краще пережити їх спокійно, подумки плануючи собі невелику відпустку чи хоча б день тиші.