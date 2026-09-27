Доплати для пенсіонерів в Хмельницькій області отримують автоматично — Пенсійний фонд не вимагає жодних звернень, але надбавка нараховується лише за однієї умови.

Доплати для пенсіонерів в Хмельницькій області нараховуються без зайвих клопотів — у Пенсійному фонді України детально роз'яснили, кому і в якому розмірі виплачують так звану «вікову» надбавку та від чого залежить її сума.

Право на цю надбавку виникає у громадян, які досягли певного віку. При цьому її розмір прив'язаний не до стажу, а саме до віку пенсіонера, тож виплата зростає поступово, разом із доданими роками.

Скільки доплачують пенсіонерам за віком

Як повідомляє Пенсійний фонд України, розмір надбавки залежить від того, скільки повних років виповнилося людині. Для осіб від 70 до 74 років доплата становить 300 гривень; тим, кому виповнилося від 75 до 79 років, нараховують уже 456 гривень; а пенсіонери, які переступили 80-річний рубіж, отримують максимальну надбавку — 570 гривень.

Важлива деталь: надбавку виплачують лише тоді, якщо загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні. Схематично це працює як поетапне додавання — з кожним новим порогом віку сума до пенсії збільшується на відповідну частку.

Хто може втратити доплату

Пенсіонери, у яких пенсія вища за встановлений ліміт, «вікову» надбавку не отримують. Тобто якщо виплата й так перевищує 10 340,35 гривні, додаткові кошти за вік не нараховуються.

Окремо у відомстві наголошують: звертатися до сервісного центру чи подавати заяву не потрібно. Доплату нараховують автоматично з дня, коли людина досягає відповідного віку — наприклад, якщо день народження припав на перше число місяця, повний розмір надбавки зараховують із пенсією за цей місяць. Якщо ж пенсіонер народився в інший день, доплата нараховується з наступного дня після досягнення віку.

Як перевірити нарахування надбавки

Перевірити, чи вже нараховано доплату, можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України або за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд». Там доступна інформація про розмір пенсії та всі складові виплати.

У разі виникнення питань пенсіонери Хмельницької області можуть звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду, а також зателефонувати на гарячу лінію за номером 0800503753.

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