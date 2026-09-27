Мобилизация бывших ограниченно годных мужчин, которым еще не исполнилось 25 лет, в Украине до сих пор остается возможной — несмотря на принятый еще в 2024 году закон, который должен был это запретить.

Правила мобилизации в Украине до сих пор оставляют юридическую коллизию, из-за которой мужчину, ранее имевшего статус «ограниченно годный», могут призвать на службу даже до того, как ему исполнится 25 лет.

Ситуацию разъяснили юристы на примере реального обращения. 23-летний гражданин, который после изменений в законодательстве получил статус «военнообязанный», спросил, могут ли его мобилизовать. Поводом для сомнений стала директива №11379д, которая якобы должна была урегулировать эту правовую коллизию.

Почему закон до сих пор не работает

Как пояснил адвокат Юрий Айвазян, упомянутая директива не является нормативно-правовым актом, поэтому ссылаться на нее нельзя. Вместо этого существует другой документ — закон 3939-IX, который Верховная Рада приняла еще в октябре 2024 года. Он прямо запрещает мобилизацию военнообязанных мужчин в возрасте до 25 лет, которые ранее были признаны ограниченно годными.

Проблема в том, что этот закон до сих пор не подписан Президентом, а значит, не вступил в силу. Из-за этого, по словам юриста, на сегодня такая мобилизация остается возможной. «Итак, к сожалению, при отсутствии оформленной отсрочки, как военнообязанный, Вы подлежите мобилизации, несмотря на Ваш возраст», — резюмировал Айвазян.

Какие статусы получают после повторной ВЛК

Бывшие ограниченно годные после повторной военно-врачебной комиссии могут получить разные статусы: от полностью годного к службе до годного в тыловых частях, территориальных центрах комплектования или военных вузах.

Отдельно юристы напомнили о выезде за границу. Граждане, имевшие статус «ограниченно годный» и не достигшие 25 лет, формально могут выехать за границу во время военного положения. Однако без оформленной отсрочки их могут задержать на блокпостах ТЦК по дороге к границе.

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